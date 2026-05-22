Buscan hombres y mujeres para rodar una película en Toledo: remunerado según convenio y alta en la Seguridad Social

Toledo y el cine vuelven a darse la mano. Desde The Walking Dead hasta Águila Roja, la capital de Castilla-La Mancha ha sido un escenario predilecto para las grandes productoras. El próximo mes de junio la ciudad imperial acogerá el rodaje de la película 'Todo por la casa', y la organización ya ha iniciado la búsqueda de figurantes.

La convocatoria para dar vida a diferentes escenas de este largometraje ya está abierta. Buscan hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 70 años. En esta ocasión, el perfil es muy específico, ya que los seleccionados deberán interpretar papeles de médicos, enfermeras, celadores, pacientes y familiares.

El rodaje se desarrollará el 5 de junio entre las 8:00 y las 19:00 horas. Por este motivo, la productora señala como requisito imprescindible que los aspirantes tengan total disponibilidad horaria durante ese día.

Cartel de casting.

Se trata de un trabajo regulado y remunerado según el convenio del sector, que incluye el alta correspondiente en la Seguridad Social bajo el régimen de artistas. Los interesados deben gestionar su inscripción de forma telemática enviando un mensaje de WhatsApp al número que aparece en el anuncio.

Para que la candidatura sea válida, se debe adjuntar la siguiente información:

Datos personales : nombres y apellidos, edad, lugar de residencia actual y un teléfono de contacto.

: nombres y apellidos, edad, lugar de residencia actual y un teléfono de contacto. Medidas y tallas : altura, talla de camiseta, pantalón y zapatos.

: altura, talla de camiseta, pantalón y zapatos. Fotografías: es obligatorio enviar fotos actuales de cuerpo completo, tomadas de frente. No se admitirán 'selfies'.

Hace tan solo unos días este diario informaba de otra gran convocatoria de figurantes en tierras toledanas, en este caso para la exitosa serie diaria de RTVE 'La Promesa'. La ficción de época rodará a finales de este mes de mayo en la localidad de Tembleque y para ello precisaba de 40 extras.