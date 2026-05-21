Olías del Rey aprueba un presupuesto de 10,7 millones centrado en servicios públicos, bienestar y apoyo a las familias

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha aprobado el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 10.791.625 euros y que mantienen la estabilidad presupuestaria, cumplen la regla de gasto y consolidan la ausencia de deuda municipal desde el año 2019.

La alcaldesa de la localidad, Charo Navas, ha destacado que "estos presupuestos están diseñados pensando en las personas, reforzando los servicios públicos, apoyando a las familias y avanzando hacia un municipio más moderno, accesible y sostenible". Asimismo, la regidora municipal ha subrayado que "seguimos gestionando con responsabilidad, sin deuda y manteniendo la estabilidad económica del Ayuntamiento".

Entre las principales líneas de actuación destaca el área de movilidad urbana y transporte colectivo, que contará con una inversión de 675.000 euros destinada al desarrollo del Plan Municipal de Movilidad Urbana 2025-2027.

Esta partida permitirá, entre otras actuaciones, mejorar el servicio Astra con dos líneas independientes Olías-Toledo y Olías-Hospital, ampliar el transporte escolar gratuito al IES Olías del Rey y reforzar la seguridad en las paradas.

Seguridad ciudadana

El presupuesto también apuesta por el empleo y el emprendimiento mediante programas de formación, planes de empleo, talleres, certificados de profesionalidad y acciones dirigidas a jóvenes, autónomos y comercio local. En este ámbito se invertirán más de 565.000 euros.

En materia de medio ambiente, zonas verdes y áreas infantiles, el Ayuntamiento destinará más de 302.000 euros para impulsar nuevos sistemas de reciclaje y puntos limpios, renovar la zona infantil del Parque Virgen del Rosario, ampliar rutas verdes, crear nuevos paseos peatonales y desarrollar un plan municipal de plantación y repoblación de arbolado. Además, se reforzarán los programas de bienestar animal y control de plagas.

Por otro lado, la seguridad ciudadana contará con una inversión de 85.000 euros para la creación de dos nuevas plazas de Policía Local y la adquisición de un nuevo vehículo policial.

El bienestar social, una prioridad

El área de bienestar social continuará siendo una de las prioridades del Gobierno municipal, con programas dirigidos a personas mayores, dependencia y discapacidad.

Entre las medidas previstas destacan el incremento de 3.500 horas de ayuda a domicilio, el transporte adaptado al centro de día, nuevos programas de envejecimiento activo y ayudas de emergencia social para familias con especiales dificultades económicas.

"Queremos seguir construyendo un Olías del Rey más inclusivo, donde nadie se quede atrás y donde las políticas sociales sean una herramienta real de apoyo a quienes más lo necesitan", ha asegurado Charo Navas.

En educación, el Consistorio destinará 150.000 euros para avanzar en la gratuidad progresiva de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, especialmente en el tramo de 2 a 3 años, además de poner en marcha una nueva ayuda municipal denominada 'Vuelta al Cole'.

Impulso al deporte, cultura y juventud

El área deportiva contará con una inversión de 334.500 euros destinada a la mejora de instalaciones, el techado de pistas de pádel, la renovación de espacios exteriores del polideportivo y actuaciones en las piscinas municipales.

En cultura se invertirán 200.000 euros a través del proyecto 'CultuOlías', una iniciativa orientada a ampliar espacios culturales, apoyar a artistas locales y fomentar actividades relacionadas con la música, la pintura, la fotografía y la escritura.

Las cuentas municipales también incluyen partidas para el fomento de las tradiciones y el patrimonio histórico, el apoyo al tejido asociativo y la participación ciudadana, así como programas de conciliación y corresponsabilidad dirigidos a las familias.

Por su parte, el área de juventud dispondrá de 75.000 euros para programas de formación, empleo juvenil, actividades culturales y apoyo al asociacionismo juvenil.

Nuevas bonificaciones fiscales

El Ayuntamiento de Olías del Rey también ha aprobado nuevas bonificaciones fiscales para 2026, manteniendo congelados los impuestos y tasas municipales, incluida la tasa de basura, que no se incrementa desde hace siete años. Entre las nuevas medidas destacan bonificaciones del 75 % en el ICIO para obras destinadas a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad y para actuaciones de rehabilitación energética en edificios de viviendas colectivas.

Además, continúan vigentes las bonificaciones para instalaciones de autoconsumo solar y puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como reducciones en el Impuesto de Vehículos para automóviles con distintivos CERO y ECO y para vehículos históricos.

“Seguimos impulsando medidas fiscales que ayudan a las familias, fomentan la sostenibilidad y favorecen la accesibilidad, todo ello sin aumentar la presión fiscal sobre nuestros vecinos”, ha concluido la alcaldesa.