Puy du Fou España despide a tres empleados implicados en "irregularidades aisladas" en la gestión de los animales

Puy du Fou España ha confirmado el despido de tres empleados tras una investigación interna que ha detectado "irregularidades aisladas" en la gestión de animales fallecidos y posibles conductas incompatibles con los estándares de bienestar animal del parque toledano.

La compañía anuncia, además, un paquete de medidas para reforzar los controles internos, entre ellas la creación de un Comité de Bienestar Animal, un sistema de trazabilidad propio y un programa obligatorio de formación para el personal implicado.

Según el comunicado remitido este miércoles por la empresa, la investigación se abrió a principios de mes "tras las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre supuestas irregularidades en el cuidado y la gestión de los animales en Puy du Fou España" y ha permitido concluir que algunos responsables del equipo de animales habrían actuado al margen de los protocolos internos "entre 2021 y julio de 2025".

Enterramientos irregulares

La empresa sostiene que "en determinados casos" se procedió al enterramiento de animales dentro del recinto del parque, incumpliendo el protocolo previsto para la retirada de cadáveres mediante la empresa autorizada SECANIM.

El comunicado precisa que estas actuaciones se produjeron con animales que aún estaban dentro del plazo legal para su identificación y registro, así como con otros de especies cuyo sistema de control no exige comunicación individual de la baja.

"En este punto, se ha detectado que algunos responsables del equipo de animales han llevado a cabo irregularidades aisladas relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas para la retirada y gestión de cadáveres de animales fallecidos", señala el texto.

Y añade: "Aprovechando estas circunstancias, algunos responsables del equipo de animales incumplieron los protocolos establecidos para la retirada y gestión de los animales fallecidos, actuando al margen de los procedimientos y la ética del parque".

La investigación interna concluye también que no hay indicios de que estas prácticas continuaran después de julio de 2025, fecha en la que Olivier Strebelle relevó a Erwan de la Villéon al frente del parque. La compañía insiste en que las conductas detectadas fueron "aisladas" y de carácter individual.

Despido de tres trabajadores

Durante el proceso de investigación, la dirección acordó la suspensión cautelar de tres integrantes del equipo de animales. Una vez concluido el expediente interno, Puy du Fou España ha decidido extinguir su relación laboral "por incumplimiento de los protocolos internos de bienestar animal".

El comunicado subraya que la compañía "condena rotundamente las prácticas individuales irregulares detectadas en relación con la retirada y gestión de determinados animales fallecidos" y que "no tolera ningún comportamiento de este tipo". También afirma que ya se han tomado "las medidas necesarias con respecto a los casos puntuales detectados".

Bienestar animal

Además de las irregularidades relacionadas con los cadáveres, la investigación ha recabado información sobre posibles "conductas aisladas" incompatibles con la normativa vigente y con los estándares de cuidado del parque, especialmente en lo relativo al trato a los animales y a su alimentación.

En ese punto, la empresa asegura que su compromiso con el bienestar animal "es absoluto" y que seguirá reforzando controles, supervisión y formación para evitar cualquier incidente.

También reivindica su trabajo con especies en peligro de extinción, como la oveja carranzana o el Conejo Gigante español, en colaboración con la Asociación para la Recuperación del Conejo Gigante.

Cambios

Puy du Fou España ha anunciado un paquete de medidas para reforzar su sistema interno de bienestar animal. Entre ellas figuran la creación de un Comité de Bienestar Animal, que estará presidido por Marlène Coutand y tendrá funciones de análisis, supervisión y auditoría; el refuerzo de los protocolos de control; y la implantación de un sistema interno de seguimiento y trazabilidad de todos los animales desde su nacimiento.

La empresa también plantea mejoras en las instalaciones destinadas al cuidado de los animales, con ampliación y modernización de corrales, boxes, enfermería y espacios veterinarios. Según el comunicado, la inversión prevista asciende a 100.000 euros en 2026 y 650.000 euros en 2027.

A ello se suma la puesta en marcha de un programa obligatorio de formación en bienestar animal para todos los empleados vinculados al manejo de animales y la incorporación de buenas prácticas desarrolladas por el grupo en Francia, donde existe un comité específico desde 2021. La compañía también prevé impulsar acuerdos con organizaciones europeas especializadas, como AKONGO.

Diligencias y vigilancia

El comunicado detalla que la dirección recibió a finales de septiembre de 2025 una comunicación externa relacionada con posibles incidencias en el área de animales. Semanas después, el 16 de octubre, llegó una denuncia anónima sobre un supuesto enterramiento de animales, que motivó una inspección de la Policía Local de Toledo. Según la empresa, en ese momento no se encontró "indicio alguno" que confirmara las acusaciones.

La compañía explica que no fue hasta la investigación interna posterior cuando, a partir del análisis de nueva información y testimonios, pudo acreditar la existencia de actuaciones irregulares presuntamente producidas entre 2021 y julio de 2025.