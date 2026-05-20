Así serán los nuevos horarios del transporte urbano en Talavera de la Reina: cambios en líneas, paradas y frecuencias

El transporte urbano de Talavera de la Reina contará con nuevos horarios y modificaciones en varias líneas a partir del próximo lunes 1 de junio, una medida anunciada este miércoles por el Ayuntamiento, que afectará a recorridos, paradas y frecuencias en la ciudad y sus entidades locales menores con el objetivo de mejorar la puntualidad, corregir incidencias detectadas y adaptar el servicio a las necesidades reales de los usuarios.

La concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Macarena Muñoz, ha explicado que estos cambios forman parte de un proceso de revisión del servicio de transporte urbano orientado a mejorar su operatividad y eficacia, así como a dar respuesta a las demandas trasladadas por vecinos y usuarios.

Según ha detallado el Consistorio, las modificaciones han sido trabajadas de forma conjunta entre la empresa concesionaria del servicio, Monbus, y los distintos departamentos implicados en su gestión, como Inspección, Administración y Atención al Cliente, además de contar con la participación de la representación legal de los trabajadores.

También se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por asociaciones vecinales y Entidades de Ámbito Territorial Menor (EATIM), que han colaborado en el análisis de los cambios propuestos y han trasladado las necesidades detectadas en sus zonas de influencia.

Rediseño del servicio

"El objetivo de estas modificaciones es seguir mejorando la operatividad del servicio, solucionar problemas detectados y garantizar un transporte urbano más eficaz, puntual y adaptado a las necesidades reales de los vecinos", ha señalado Muñoz.

En este sentido, el Consistorio ha subrayado que el conjunto de cambios busca garantizar una circulación más fluida y eficiente del servicio de autobuses urbanos, mejorando así la experiencia de los usuarios en sus desplazamientos diarios.

Asimismo, se ha confirmado que las líneas 6 y 9 no experimentarán modificaciones y mantendrán su funcionamiento habitual, mientras que el resto de ajustes podrá consultarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Por último, la empresa concesionaria está ultimando la maquetación de los nuevos cuadros horarios, que serán colocados en todas las paradas del servicio en los próximos días para facilitar su consulta a los usuarios.