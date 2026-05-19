Preacuerdo entre el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo de Toledo para mejorar las condiciones de sus empleados

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este martes la firma del preacuerdo alcanzado con el Comité de Empresa del Patronato Deportivo Municipal para actualizar, mejorar y renovar las condiciones laborales, profesionales y las categorías de los trabajadores.

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, ha valorado positivamente un acuerdo que "supone un paso más en la modernización y actualización de las instalaciones, equipamientos y servicios y la mejora de las condiciones de quienes hacen posible ese servicio cada día".

El objetivo ha sido "reforzar la calidad, estabilidad y capacidad de respuesta del PDM, subrayando el trabajo de la plantilla que atiende a más de 8.000 usuarios cada año en la ciudad".

"Con este preacuerdo damos un paso al frente en nuestra intención de mejorar la calidad, la estabilidad y el servicio de los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal, quienes prestan ayuda y servicio a todos los usuarios a lo largo de cada año", ha informado.

Además, ha mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado tras un prolongado proceso de negociación. "Estamos tremendamente satisfechos e ilusionados después de dos años de trabajo, de esfuerzos y de un diálogo constante en el que hemos tratado de buscar las mejores soluciones y la mejor situación posible para esta plantilla, que durante el año realiza un servicio extraordinario en materia deportiva en nuestra ciudad", ha indicado.

Respaldo unánime

El acuerdo ha sido respaldado por unanimidad, al igual que la propuesta de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Patronato Deportivo Municipal. "Supone un importante avance para mejorar el servicio del propio Patronato y consolidar un marco laboral actualizado y estable", ha asegurado Lozano.

El concejal ha recordado que este convenio permanecía bloqueado desde abril de 2023, "a apenas un mes de las últimas elecciones municipales".

"Hemos conseguido sacar adelante un acuerdo que había quedado paralizado durante la legislatura anterior y avanzar hacia un Patronato Deportivo Municipal más fuerte, moderno y preparado para seguir ofreciendo un servicio de calidad a todos los toledanos", ha sentenciado.