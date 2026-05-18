Cierra una emblemática bolera de Toledo tras 21 años de vida: "He visto crecer a gente...Me da una pena tremenda"

Uno de los templos del ocio más icónicos de la ciudad de Toledo se despide después de 21 años. La bolera Omagic, ubicada en el Parque Comercial Puerta de Toledo (Olías del Rey), cerró sus puertas este domingo 17 de mayo: "Muchas gracias por estos años. Hasta siempre", refleja una nota de papel pegada en su entrada principal.

Un adiós agridulce que no se debe a la falta de público, sino a la falta de entendimiento con la actual gerencia del complejo, según ha desvelado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha uno de los trabajadores más veteranos que ha formado parte de la plantilla desde 2006.

"En absoluto es por pérdida de clientes. Teníamos nuestro público de siempre, celebraciones de cumpleaños y clientes habituales. Simplemente se acabó el contrato y la propiedad no ha llegado a un acuerdo con los jefes", lamenta.

Cartel colgado en la entrada de la bolera. Cedida

Según el testimonio del empleado, el Parque Comercial Puerta de Toledo se ha ido apagando con los años y en la actualidad la afluencia de gente es "muy poca". El cierre de esta emblemática bolera ha dejado un vacío emocional difícil de llenar.

Durante su última jornada, decenas de personas se acercaron a las pistas para despedirse de un personal que ya era como de la familia. "He visto crecer a gente... niños que han celebrado el cumpleaños desde el primer día hasta ahora. Me da una pena tremenda", relata tras 20 años al servicio de los toledanos.

La empresa no desaparecerá, pero sí abandonará la provincia para trasladar su actividad a un centro comercial de la Comunidad de Madrid.

El declive de un centro comercial "fantasma"

Vista aérea del centro comercial Puerta de Toledo.

El cierre de la bolera Omagic es un síntoma más de la crisis profunda que atraviesa el Puerta de Toledo. Situado estratégicamente en la autovía A-42 a la altura de Olías del Rey, el parque comercial ha quedado relegado a la sombra de gigantes como Luz del Tajo o el Parque Comercial Abadía, que le arrebataron las marcas y el flujo masivo de clientes.

Hoy, lo que antaño fue un hervidero de tiendas de moda, se ha convertido en un espacio dominado por bazares y negocios formato low cost. Más allá de la bolera, el recinto se mantiene con "respiración asistida" gracias al hipermercado Froiz, los cines Real Cinema de Olías y los locales de restauración.

Desde la dirección han impulsado eventos gratuitos y talleres infantiles, pero la fuga de locales parece imparable. El adiós de la bolera Omagic puede ser el clavo definitivo en la oferta de ocio de un lugar que lucha por no convertirse en un recuerdo del pasado.