Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, será recibido en audiencia por el Rey junto al Grupo de Ciudades Patrimonio

El Rey Felipe VI saluda al alcalde de Toledo durante una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos en febrero de 2025. Javier Longobardo

El Rey Felipe VI recibirá este lunes en el Palacio Real de El Pardo a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, según ha anunciado la Casa Real. Una audiencia institucional que se celebra con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial.

Entre los asistentes estará el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien además ostenta la presidencia de la Comisión de Cultura del grupo.

El encuentro reunirá a los representantes de las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, entre ellas Toledo, junto a Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Baeza y Úbeda.

La Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, reunida recientemente en Toledo.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad trabaja en la conservación, promoción turística y defensa de sus cascos históricos, reconocidos por la UNESCO como bienes de Valor Universal Excepcional.

La audiencia tendrá lugar a las 10.00 horas y servirá como reconocimiento institucional al papel de estas ciudades en la preservación del patrimonio histórico y cultural de España, con especial atención al papel que desempeña Toledo como una de las ciudades fundadoras del grupo en 1993.