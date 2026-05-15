La Despensa lleva "sonrisas, ilusión y diversión" a los niños ingresados en el Hospital Universitario de Toledo

Iniciativa de "La Despensa Solidaria" en la planta pediátrica del Hospital Universitario de Toledo.

La cadena castellanomanchega La Despensa Supermercados ha impulsado este viernes una acción solidaria en la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Toledo con el objetivo de llevar "sonrisas, ilusión y momentos de diversión" a los niños hospitalizados.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de responsabilidad social corporativa "La Despensa Solidaria" y ha contado con la participación de SaniClown, asociación especializada en intervenciones artísticas en entornos sanitarios.

Durante la jornada, desarrollada bajo el programa "Clowns para Sanidad", los profesionales de SaniClown han compartido juegos, actividades y momentos de humor con los menores ingresados y sus familias, contribuyendo a generar un ambiente "más cercano y positivo" dentro del hospital.

Desde la compañía han destacado la importancia de desarrollar iniciativas que ayuden a humanizar la estancia hospitalaria y mejoren el estado anímico tanto de los pacientes pediátricos como de sus familiares y del personal sanitario.

La visita ha contado con la presencia de Luis Aznal, director de Comunicación de La Despensa, quien ha representado a la empresa durante el desarrollo de la actividad solidaria.