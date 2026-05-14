"Carlos Velázquez es un líder muy atractivo para los jóvenes; las afiliaciones en Toledo superan a regiones enteras"

Miguel León (34 años) lo ha sido prácticamente todo en Nuevas Generaciones: presidente local y secretario general a nivel provincial y regional. Aunque ahora inicia su etapa de salida en la organización juvenil, su peso político en Toledo no deja de crecer y ya se perfila como futuro concejal.

Desde 2023 ejerce como adjunto al Gabinete del alcalde Carlos Velázquez, a quien define no solo como un líder indiscutible, sino como un amigo y referente.

Vecino del Casco Histórico e hijo de Buenavista, León cambió la estabilidad del horario bancario por la política "24/7" tras la llamada del regidor y líder provincial del PP.

Su gestión está dando frutos en números: en la sede nacional de Génova sorprende que Toledo capital logre más afiliaciones jóvenes que algunas comunidades autónomas enteras, algo que León atribuye directamente al 'efecto Velázquez'.

Con experiencia previa en el Consejo de la Juventud y en el Consejo de Gobierno de la UCLM, su perfil combina el conocimiento institucional con el trabajo de partido tras participar en las últimas tres campañas electorales.

Ahora, todas las quinielas le sitúan en los puestos de salida de la lista del PP para 2027. Aunque evita pronunciarse sobre si prefiere Urbanismo o Juventud, su ascenso parece inevitable en una ciudad donde, asegura, el proyecto popular 'va como un tiro'.

León conversa con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha sobre las preocupaciones de los jóvenes toledanos, la política municipal y el escenario electoral a exactamente un año de los próximos comicios.

Pregunta: ¿Qué destacaría del perfil de Carlos Velázquez y de su gestión para que esté conectando tan bien con los jóvenes?

Respuesta: De Carlos destacaría su cercanía y su capacidad de gestión. Le conocía desde hace muchos años, de cuando era claustral en la Universidad; yo no estaba todavía en la Universidad, pero luego yo también fui claustral en otros gobiernos y de ahí venía la relación. Hicimos amistad, pero fue al trabajar con él cuando descubrí su capacidad para gestionar y la cercanía que tiene.

Además, Carlos tiene otra gran ventaja: que no se cree 'el alcalde'. Como siempre se ha dicho, el alcalde de Toledo y el arzobispo son dos personas muy importantes, pero Carlos no se lo tiene absolutamente nada creído. Te lo puedes encontrar tomando una cerveza en su barrio, en Santa Bárbara, corriendo por la senda ecológica o paseando con su familia por la Vega. Es decir, es una persona totalmente normal y corriente.

"Carlos tiene una gran ventaja: que no se cree 'el alcalde' (...) Es una persona totalmente normal y corriente"

"No se lo tiene absolutamente nada creído. Te lo puedes encontrar tomando una cerveza en su barrio, en Santa Bárbara, corriendo por la senda ecológica o paseando con su familia por la Vega"

Respecto a cuál es la clave de su gestión: en las anteriores elecciones pedí que me dijesen tres grandes proyectos de cambio de ciudad que hubiese ejecutado el anterior equipo de gobierno en la anterior legislatura, y nadie me lo dijo en toda la campaña.

Carlos Velázquez no lleva ni tres años todavía y podemos hablar ya de unos cuantos: desde el vial Azucaica-Polígono, el POM que está en fase inicial, la eliminación del bolseo, el plan 'Toledo Emerge'...

Pese a no llegar los fondos europeos, el Ayuntamiento sigue trabajando para un pabellón multiusos, el arreglo de La Peraleda, la conexión de los barrios de Valparaíso y La Legua con Buenavista... y podríamos seguir aquí un rato con proyectos de ciudad que por supuesto no hay que dejar.

También se está trabajando en un plan de asfaltado, aceras o jardines. Si no te arremangas y colaboras con otras administraciones, como la Junta, la Diputación y el Estado, y con la empresa privada, hay temas que no van a salir. Y eso es lo que ha aportado Carlos sobre todo en este tiempo.

"Si no te arremangas y colaboras con otras administraciones y con la empresa privada, hay temas que no van a salir"

P: ¿Qué opinión le merece la labor de la oposición actual, concretamente la del PSOE?

R: Me has mencionado al Partido Socialista y te diría que Txema, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, hace más oposición constructiva que ellos juntos. Hay gente con la que tengo una relación excelente y maravillosa, gente extraordinaria, pero yo no sé si las directrices vienen desde Madrid o no. Lo que no entiendo es la necesidad de criticar por criticar.

"Txema, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, hace más oposición constructiva que los concejales del PSOE juntos"

Cuando nosotros estábamos en oposición a lo mejor intentábamos, por ejemplo, llevar al Pleno una moción para que se abriesen las bibliotecas municipales en época de exámenes; y ahora se ha aprobado y se está estudiando con el personal que tiene el Ayuntamiento el abrirlas. Es decir, no tiene que ser todo a la gresca y salir a criticar por criticar. Creo en una oposición constructiva, en una política constructiva.

"No tiene que ser todo a la gresca; no entiendo la necesidad de criticar por criticar"

P: ¿Descarta que Milagros Tolón intente volver a presentarse a las elecciones municipales?

R: Creo que Milagros Tolón no ha superado que no es alcaldesa de la ciudad de Toledo. Eso lo pienso yo y lo piensa una mayoría de la ciudad. Todo ello a la vista de cuando todavía era concejal, que seguía intentando ponerse en las fotos o haciendo ciertas acciones protocolarias que yo he visto en estos años y que demuestran que no lo había superado. Si tiene la oportunidad intentará volver, al igual que se "autopuso" de diputada nacional en contra del Comité Ejecutivo del Partido Socialista provincial. Si le interesa, lo hará.

"Creo que Milagros Tolón no ha superado que no es alcaldesa de la ciudad de Toledo"

"Si tiene la oportunidad, intentará volver. Si le interesa, lo hará"

P: ¿Les preocupa algún perfil concreto del PSOE (Tolón, Noelia De la Cruz, Pablo García...) como rival electoral?

R: Nosotros en eso no entramos. Tenemos al mejor candidato y al mejor alcalde posible, que es Carlos Velázquez. Daría igual que fuese cualquiera de los concejales actuales o cualquier otro que no sea concejal actualmente. Nosotros trabajamos y solo pensamos en Toledo. No tenemos que pensar en el rival.

"Nosotros tenemos al mejor candidato y al mejor alcalde posible"

P: Sobre la vivienda, como principal preocupación actual de la juventud, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento ante la falta de oferta para los jóvenes y qué valoración hace de la gestión actual de la Empresa Municipal de la Vivienda?

R: El problema de la vivienda, desde mi punto de vista, es que en los últimos años no se ha hecho nada. Una casa no se construye en un año ni en dos, el problema viene del pasado. Tengo muchos amigos que se han tenido que ir a pueblos de alrededor de Toledo porque aquí no se podían comprar una vivienda. Ahora las 'quedadas' son en Argés, en Bargas o en Olías y no en Toledo porque se han tenido que marchar.

Miguel León Danae W. Rodríguez

"Tengo muchos amigos que se han tenido que ir a pueblos de alrededor porque aquí no se podían comprar (...) Ahora las quedadas son en Argés, en Bargas o en Olías..."

Yo no tengo una vivienda en propiedad, no me la he podido comprar, vivo de alquiler. El problema de la vivienda es un problema que está ahí, en el que creo que se está trabajando. Por eso la importancia del Plan de Ordenación Municipal, la importancia de liberar suelo. Lo que puede hacer el Ayuntamiento es eso; el Ayuntamiento no puede hacer otra cosa más que en las poquitas parcelas que tiene hacer vivienda municipal —que como son pequeñitas no puede hacer grandes promociones— y luego hacer el POM para que en distintos terrenos se puedan desarrollar grandes promociones.

"Yo no tengo una vivienda en propiedad, no me la he podido comprar, vivo de alquiler"

El Ayuntamiento está cumpliendo en la parte municipal. La Junta ha anunciado también la construcción de viviendas en Toledo y luego, a nivel nacional, a lo mejor deberían plantearse recuperar ciertas ayudas para comprarte una vivienda. Mis padres tenían una deducción en la renta por las cuotas de la hipoteca; yo si me la compro ahora no la tengo. A lo mejor hay que bajar los impuestos a la compra de vivienda para jóvenes o tomar una serie de medidas. En eso es en lo que aboga el Partido Popular a nivel nacional para poder ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda.

"El Gobierno a lo mejor debería plantearse recuperar ciertas ayudas para comprarte una vivienda"

P: ¿Es suficiente con liberar suelo o harían falta otras fórmulas para que los precios no sean prohibitivos?

R: Creo que ahora mismo, hablando de Toledo capital, el problema es que si solo construyes una promoción de diez y salen a la venta a 400.000 euros, eso por supuesto no se lo puede comprar ningún joven. Por eso la importancia del POM, para que haya un desarrollo de numerosas viviendas. Como por ejemplo en el pasado se hizo en la zona de la avenida de Irlanda y la ronda de Buenavista; se construyeron muchas urbanizaciones, pisos, chalets... distintos tipos de formato de vivienda con distintos tamaños.

"La importancia del POM es que haya un desarrollo de numerosas viviendas"

Al haber mucha oferta, el precio era menor. Si ahora solo sacas una promoción de diez en General Villalba, es normal tener unos precios desorbitados.

P: ¿Qué políticas concretas de este Ayuntamiento han beneficiado más a la juventud toledana?

R: Aquí hay una cosa muy clara. Si preguntas a cualquier joven de la ciudad de Toledo si considera que se hacen cosas, la respuesta que te suelen dar es que no paran de hacerse cosas. Y no solo en el tema fiesta, que muchas veces se asocia la fiesta a los jóvenes. Es cierto que la concejalía es Juventud y Festejos, pero en materia de festejos se está haciendo una labor extraordinaria. Se ha recuperado la plaza de toros para conciertos habituales; se ha hecho el ciclo de verano y de otoño.

"Si preguntas a cualquier joven de Toledo si se hacen cosas, la respuesta es que no paran de hacerse"

Los artistas nacionales quieren venir a Toledo. El año pasado tuvimos a Leiva, por ejemplo, y vamos a tener a Viva Suecia ahora en la próxima semana. Que Toledo haya vuelto a ser referente en las giras de los artistas es una buena noticia para los jóvenes y para los no tan jóvenes.

"Que Toledo haya vuelto a ser referente en las giras de los artistas es una buena noticia"

En otra serie de actividades, podría destacar la Feria del Empleo Joven. Esto es algo que no nace de ahora; yo en su día, cuando estaba en la Universidad, hablé con el concejal de Juventud socialista —porque yo ya lo he dicho antes, trabajar por los jóvenes me daba igual el partido que hubiese— y Pablo (García) apostó, pero levemente porque creo que no le dejaban desde arriba, en fomentar esa feria. El año pasado hicimos la mayor feria de la historia de la ciudad en empleo joven con más de 1.000 puestos de trabajo y 80 puestos de empresas; fue un éxito absoluto. Este año se repetirá a finales de septiembre.

Otra de las grandes acciones son los Premios Talento Joven, que creo que era una deuda que tenía el Ayuntamiento: premiar el talento desde el emprendimiento al deporte, pasando por cultura o educación. A gente como Celia Espinosa, de Soy la Mona, que es un ejemplo de cómo ha creado una marca de joyas de la nada; o a Javi Alcolea, que es un joven diseñador. Ese talento joven que no se conoce, creo que el altavoz debe ser el Ayuntamiento, más allá de actividades como Veranito, Entre Lunas, viajes, musicales u otras actividades.

P: ¿Se están planteando medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura, más allá del ocio y los festivales?

R: En aquel Pleno del Ayuntamiento, Izquierda Unida-Podemos presentó una moción para bajar el precio del Rojas a los jóvenes y el Partido Popular presentó una transaccional para no solo bajarlo, sino fomentar la creación de un carné joven que no se quede solo en el Teatro Rojas. Desde la Concejalía de Juventud ya se está trabajando en eso. Ahora mismo, en el "Urbafest" de este fin de semana, casi un centenar de jóvenes van a poder ir gratuitamente gracias a unas entradas de la concejalía.

"Desde la Concejlía de Juventud se trabaja para el carné joven buscando descuentos en librerías, boleras, cine o formación"

Se trabaja para precios reducidos y descuentos, como se ha hecho en Puy du Fou o en Parques Reunidos, y por supuesto se trabaja para el teatro. Pero José Vicente, el concejal de Juventud, no quiere quedarse solo ahí, sino buscar descuentos en librerías, en la bolera, en el cine o en actividades formativas. Se está trabajando en eso.

P: Nuevas Generaciones tuvo éxito en la romería del Valle y el Gobierno local cambió la seguridad y accesibilidad basándose en vuestras propuestas. ¿Qué valoración hace de estos cambios?

R: Nuevas Generaciones instaló la primera caseta que se puso en el Valle hace más de 25 años y desde entonces se ha seguido esa estela. Yo llevo coordinándola desde hace tiempo, antes sin ser presidente local y luego siendo presidente local más de 10 años.

A la anterior Corporación se le planteó por nuestra parte, y también desde Ciudadanos, ampliar el espacio de los puestos. No se tomaron aquellas medidas, aunque luego el último año sí que se tomó una leve medida de separar los puestos que antiguamente —el que se acuerde— estaban todos pegados, pared con pared. Cuando entró esta corporación, lo primero que hicimos fue separar todos los puestos de los partidos políticos lo máximo posible que daba la antigua distribución.

Lo que ocurre es que el Valle sigue atrayendo cada vez a más gente y entonces ya era inviable celebrarlo en el espacio que había porque el Valle es el Valle; o sea, es que no hay más espacio.

El año pasado nos sentamos la Concejalía de Promoción Económica, la de Festejos y Alcaldía, porque Carlos consideró que había que variar mucho el Valle, y propusimos muchas ideas que se han llevado a cabo. La gran mayoría, una era bajar los partidos políticos a los merenderos porque era la única zona de hacer un pasillo trasero seguro, en este caso de 100 metros, coordinado por Policía Local, Protección Civil y ayuda de un par de vigilantes de seguridad que, a la vista de los resultados, creo que ha sido un éxito.

Cualquier persona con un carrito de bebé o una silla de ruedas ha podido disfrutar del Valle como cualquier otra persona. Y el que quería mogollón delante de las casetas, también ha podido. Luego se han puesto muchos más baños. Antiguamente se ponían nada más que cinco urinarios para todo lo que es la ronda; eso era claramente insuficiente. Ahora no había cinco, había más de 23. Creo que eso es un dato bastante interesante: cualquier persona, chico o chica, sobre todo, no ha tenido que esperar colas de horas para poder ir al servicio.

"Cualquier persona con un carrito de bebé o silla de ruedas ha podido disfrutar del Valle este año"

P: ¿Cuál es el balance actual de Nuevas Generaciones y qué expectativas tenéis a futuro?

R: Nuevas Generaciones atraviesa, a nivel local, un momento muy bonito, muy dulce. Es por dos factores principales. El primero es que los jóvenes en general están con los partidos de derecha y con el Partido Popular. La segunda es que aquí en Toledo hay un líder que se llama Carlos Velázquez y es muy atractivo para los jóvenes.

"Nuevas Generaciones atraviesa, a nivel local, un momento muy bonito, muy dulce"

Podría poner un dato: hablábamos del Valle hace un momento. Es la primera vez que Juventudes Socialistas recupera el Valle después de 12 años. A lo mejor es que Milagros Tolón no tenía jóvenes y ahora, en cuanto se ha ido, han aparecido. Esto es lo mismo. Con Carlos Velázquez... aquí siempre ha habido Nuevas Generaciones, pero Carlos Velázquez atrae mucho más a los jóvenes. Eso se está notando en el número de afiliaciones.

Por contar una anécdota, en la última Junta Directiva nacional me preguntaban los compañeros de la nacional si pasaba algo en Toledo, porque el número de afiliaciones de Toledo capital estaba siendo muy elevado, incluso superior a algunas comunidades en su conjunto. Este detalle del número de gente que se está afiliando, que en el último año es muy elevado, se percibió en el chiringuito del Valle por la cantidad de gente joven que había.

"El número de afiliaciones de Toledo capital estaba siendo muy elevado, incluso superior a algunas comunidades en su conjunto"

P: ¿Cree que el PP crecerá electoralmente en 2027 hasta gobernar en solitario, a pesar de la buena relación con Vox?

R: Hay una excelente relación. Diferenciada en algunos aspectos, como cualquier familia en la que un hermano puede tener una opinión y otro hermano otra, y eso no significa que no puedan sentarse a una mesa familiar a debatirlo y sacar un punto común. O en algunas cosas a lo mejor no, y no pasa nada, pero hay muchos puntos en común para seguir adelante.

Evidentemente, cualquier persona siempre prefiere gobernar en solitario porque entonces vas todo en la misma línea y es mucho más fácil de organizar. Cuantos más partidos de coalición hay en un gobierno, es más complicado de coordinar. Se está haciendo un buen trabajo de coordinación entre ambas partes, pero por supuesto lo ideal y lo lógico sería gobernar en solitario.

"Evidentemente, cualquier persona siempre prefiere gobernar en solitario"

Un crecimiento del Partido Popular en las próximas elecciones locales... espero y confío en que sí. Creo que se está haciendo una muy buena labor por parte de Carlos Velázquez y de todo el equipo, y creo que sí, que el Partido Popular subiría, sobre todo entre los jóvenes.

P: ¿Cuál será su papel personal en las próximas elecciones? ¿Le motivaría trabajar como concejal?

R: Respecto a mi persona, yo ya estoy de salida de Nuevas Generaciones, estoy terminando mi etapa. No tengo ninguna aspiración política más allá de la de seguir mejorando mi ciudad. Me llamó Carlos y yo me cogí una excedencia; tengo mi trabajo en el banco. Estoy de excedencia y cuando termine mi etapa en el Ayuntamiento volveré tranquilamente a mi puesto de trabajo y ya está.

Sobre ir en la lista, lo que considere Carlos, así será. He ido en las tres últimas listas con los tres últimos candidatos —que eso no lo sabe mucha gente—, soy una persona de partido, siempre estaré a lo que necesite el partido y nunca pediré nada. Creo que el Partido Popular tiene unos concejales maravillosos que no me cabe la menor duda de que todos repetirán.

Miguel León Danae W. Rodríguez

"Soy una persona de partido, siempre estaré a lo que necesite el partido y nunca pediré nada"

A todos los que estamos en política nos gusta la política. Luego hay gente que tiene ambiciones políticas y son totalmente lícitas y lo pueden pedir o decir: "Me gustaría". No es mi caso. No se lo pedí ni a Jesús Labrador, ni a Claudia Alonso, ni a Carlos Velázquez.

En la última lista él me llamó; además, acababa de aterrizar de un viaje y me dijo que quería contar conmigo. Yo le dije que donde considerase, que me daba igual el 1 que el 25, que si él consideraba que tenía que estar, yo iba a estar. Y en eso sigo. ¿Me gusta la política? La respuesta es que sí. ¿Me gustaría ser concejal? Depende, porque el trabajo con ellos sí lo veo y es muy sacrificado. Lo que decida Carlos, porque tenemos alcalde para rato.

"¿Me gusta la política? La respuesta es sí. ¿Me gustaría ser concejal? Depende, porque el trabajo con ellos lo veo y es muy sacrificado. Lo que decida Carlos, porque tenemos alcalde para rato"

P: Para terminar, ¿quién es su concejal favorito o quién cree que está transformando mejor su área?

R: Me llevo muy bien con todos, pero si me preguntas por el favorito, te contesto que el alcalde Carlos Velázquez.