El alcalde de Escalona exige a la Diputación de Toledo una partida "importante" para ayudar a recuperar su castillo

Visita de los técnicos de patrimonio al castillo de Escalona tras el derrumbe de una torre.

El delegado de la Junta en Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha exigido este jueves a la Diputación provincial una partida presupuestaria "seria e importante" para ayudar a la recuperación del castillo de la localidad.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la torre albarrana del castillo de Escalona cayó el pasado 14 de marzo, instantes antes de que comenzaran las visitas guiadas. Las valoraciones técnicas aseguraron que el agua llovida empapó toda la zona superior del muro e hizo que se colapsara toda la zona de la bóveda.

Gutiérrez ha recordado que la Diputación se ha comprometido en ayudar a la restauración de las murallas de Talavera de la Reina, algo que le parece "extraordinario" y ha apuntado a la "especial responsabilidad" que tiene también con los municipios pequeños.

"La Diputación está para ayudar a los pueblos, fundamentalmente a los más pequeños. Igual que destina una partida para la recuperación del patrimonio de la ciudad de Talavera, tiene la obligación de ayudar a los municipios con la recuperación de su patrimonio", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que la institución provincial "no está para comprar Escuelas de Enfermería ni está para comprar edificios en la ciudad de Toledo para regalárselos al Ayuntamiento ni a nadie".

Obras

El regidor también ha confirmado que este mismo jueves han comenzado las labores de desescombro de la parte de la torre albarrana del castillo, una vez que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha autorizado dichos trabajos, que también cuentan con una supervisión arqueológica contratada por el Ayuntamiento.

"Las labores de desescombro podrán terminar en dos o tres días y habrá que hacer una clasificación de las piedras que serán reutilizadas. El castillo va a seguir con su hoja de ruta, que consiste fundamentalmente ahora en la consolidación de los elementos y en la restauración de otros. Las obras no tienen por qué durar más de dos o tres meses", ha asegurado.

La idea del Ayuntamiento de Escalona es la de reabrir el castillo y recuperar las visitas "lo antes posible" y que, para los días 16, 17 y 18 de octubre, cuando la localidad celebra sus Jornadas Medievales, pueda estar abierto.

"Si la apertura puede adelantarse, mejor. Durante el tiempo que ha estado abierto, ha sido clave para la economía del municipio, ya que pasaron más de 30.000 personas en diez meses", ha sentenciado.