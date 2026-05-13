La serie 'La Promesa' de RTVE busca 40 figurantes para rodar en un pueblo de Toledo: sin tatuajes ni tintes de pelo

La provincia de Toledo vuelve a convertirse en un gran plató de cine. 'La Promesa', la serie diaria líder de RTVE ambientada en los inicios del siglo XX, ha puesto sus ojos en la emblemática localidad de Tembleque para llevar a cabo su próximo rodaje.

La productora busca hombres y mujeres de todas las edades para participar como figurantes en esta superproducción de época. El rodaje principal está previsto para el próximo 26 de mayo.

El marco arquitectónico de Tembleque es el mejor escenario para recrear escenas costumbristas. "Hemos elegido la plaza del pueblo para convertirla en una especie de mercado. También ha", explica una de las organizadoras del casting a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Cartel del casting compartido en un grupo de Facebook local.

En este viaje al pasado, la trama se trasladará al año 1918, por lo que buscan perfiles específicos de "campesinos y gente de pueblo". Además del mercado, otro de los montajes será un "alojamiento de clase media", detalla.

Desde el equipo aseguran que la apuesta por el talento local: "Si lo hacemos con la gente de Tembleque sería maravilloso". De hecho, la respuesta de los vecinos está siendo masiva. "Hay un montón de jóvenes que me están escribiendo", confiesa la responsable del casting.

Participar en una serie de época como 'La Promesa' exige cumplir con unos estándares estéticos muy claros para no romper la magia del siglo XX. Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Sin tatuajes vivibles ni piercings.

Sin tintes de pelo modernos ni colores artificiales.

Sin cortes de pelo degradado (estilo actual).

El proceso de selección se gestiona vía WhatsApp a través de la agencia de contratación. Los seleccionados deberán asistir obligatoriamente a una prueba de vestuario en Leganés los días 21 de mayo (hombres) o 22 de mayo (mujeres).

Parte del elenco principal de actores de la serie diaria líder de RTV conformado por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín o Manuel Regueiro se desplazará también a Tembleque. "Sí, van varios actores del elenco", asegura.

Aunque un rodaje de esta envergadura conlleva una logística compleja, la organización espera que sea una experiencia gratificante para todos. "Intentaremos que todo el mundo esté a gusto y que todo salga bien", concluye.