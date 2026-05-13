Morante de la Puebla repetirá en el Corpus de Toledo en una corrida que se retrasa al domingo: entradas desde 30 €

Morante de la Puebla en la corrida del Corpus de Toledo del pasado año. Venancio Martín

Morante de la Puebla repetirá cartel en la corrida del Corpus de Toledo, esta vez acompañado de José María Manzanares y Álvaro Lorenzo en una corrida que se retrasa al domingo 7 de junio.

La empresa Mare Nostrum ha explicado que la decisión de trasladar el festejo del tradicional jueves al domingo, es "por el deseo" del diestro de La Puebla del Río de "comparecer en Toledo" una vez que está confirmada su presencia en la corrida del Corpus Christi de Sevilla ese jueves, 4 de junio.

Los tres matadores lidiarán un encierro de la ganadería de Zalduendo, divisa triunfadora en la última feria de Castellón.

La empresa ha asegurado que la tardanza en anunciar este cartel se debe a que han aguardado a "la completa recuperación de Morante" tras el grave percance sufrido en la Maestranza de Sevilla, en "una Feria de Abril en la que el maestro de La Puebla firmó una actuación ya considerada histórica por crítica y aficionados".

Además, recuerdan que se trata de la primera cita en la que Morante está anunciado en una plaza de Castilla-La Mancha y la segunda en las cercanías de Madrid.

Otro de los grandes atractivos del cartel es el regreso de José María Manzanares a Toledo siete años después de su última comparecencia.

Completa la terna el torero local Álvaro Lorenzo, en una decisión que para Mare Nostrum "hace justicia a su compromiso y gran dimensión mostrada el pasado 28 de marzo en su encerrona benéfica a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos".

Venta de entradas

En cuanto a la venta de localidades, ya se pueden adquirir de manera online a través de la página web www.torostoledo.com

En la zona de sol, las localidades oscilan entre 30 y 45 euros en grada, y 35 y 70 en tendidos más gastos de gestión.

En sol y sombra, se han sacado a la venta entradas en tendido entre 60 y 100 euros.

Por último, las localidades más caras corresponden a sombra. En este caso, en grada los precios varían entre 50 y 85 euros, mientras que en tendido la más barata cuesta 75 euros y la más cara 135.

Asimismo, la venta presencial en la plaza de toros quedará habilitada el viernes 15 y el sábado 16 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Esta venta en taquillas se prolongará del lunes 1 de junio hasta el sábado 6 de junio, también de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El día del festejo, las taquillas abrirán de 10:00 a 14:00 horas y desde las 16:00 horas hasta el comienzo de la corrida.