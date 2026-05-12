Toledo adjudica a dos empresas especialistas en patrimonio las obras de los 18 'minipisos' de Alamillos del Tránsito

Alamillos del Tránsito es un edificio en desuso en la zona de la judería del Casco histórico de Toledo. Javier Longobardo

El Consorcio de Toledo ha adjudicado las obras de rehabilitación del proyecto de Alamillos del Tránsito, junto a la plaza del Conde, en el Casco histórico. El proyecto contempla, en su primera fase, la construcción de 18 minipisos con habitación y baño, mientras que el resto de los espacios serán compartidos.

La UTE formada por las empresas Artectum y Kérkide será la encargada de desarrollar estas obras que —dentro del proyecto 'Toledo Emerge', impulsado por el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial— cuenta además con el informe favorable de la Comisión Especial para el Patrimonio Histórico de la Ciudad de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y la licencia de obra por parte del Ayuntamiento.

Se trata de dos empresas especializadas en rehabilitación y restauración del patrimonio, la primera de ellas toledana y la segunda madrileña, que se han aliado para ejecutar esta intervención en un espacio en desuso de la judería toledana. Solo se ha presentado esa oferta al proceso.

Render del resultado final del proyecto de regeneración urbana en plena Judería del Casco Histórico de Toledo.

El alcalde Carlos Velázquez ha presidido la Comisión Ejecutiva del Consorcio.

El presidente del Consorcio y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha destacado que "la unión de todas las administraciones públicas demuestra el éxito de proyectos que, como las viviendas cohousing de Alamillos, convierten a Toledo en un referente nacional en cuanto a rehabilitación de edificios históricos abandonados", ha informado el Consorcio en nota de prensa.

La obra se ha adjudicado por 976.800 euros y mantiene el compromiso de "comenzar antes del verano" las obras de esta primera fase en el inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios, 5, que permitirá habilitar "un total de 18 unidades residenciales", indica el Consorcio.

Para las siguientes fases, el proyecto contempla la construcción total de 28 más,una nueva plaza pública y un aparcamiento con 70 plazas, también para vehículos eléctricos.