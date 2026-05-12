OK definitivo a la ampliación de Puy du Fou en Toledo: tres hoteles y nuevos espectáculos que generarán unos 500 empleos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la ampliación del Plan de Singular Interés (PSI) del parque temático Puy du Fou que permitirá la construcción de nuevos espectáculos y tres hoteles que, según los cálculos de los promotores, generarán unos 500 empleos.

Este OK definitivo a una operación que movilizará en torno a 230 millones de euros en todas sus fases se ha producido una vez que el pasado 6 de marzo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba la Declaración Ambiental Estratégica favorable.

Justo después de celebrarse el Consejo, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha confirmado en rueda de prensa la aprobación de esta normativa que permitirá a la multinacional francesa culminar sus planes para la construcción de esos tres establecimientos hoteleros, en los que invertirá unos 47 millones de euros y nuevos espectáculos por un valor estimado de 186 millones.

"Sin lugar a dudas, nos va a permitir el poder no solamente consolidar lo que ha sido una inversión ya histórica para la región de cientos de millones de euros en la puesta en marcha del parque y la creación de 450 empleos ya existentes, sino que esta nueva inversión, que asciende a más de 230 millones de euros, va a poder permitir también la creación de 500 nuevos puestos de trabajo", ha valorado Hernando.

280.000 pernoctaciones anuales

Como les avanzaba EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la ampliación del PSI desbloquea la construcción adicional de más de 36.000 metros cuadrados de parque en la finca Zurraquín de la capital.

El documento aprobado este martes concreta el tamaño del proyecto hotelero dentro del recinto: tres hoteles con 426 habitaciones y un horizonte de casi 280.000 pernoctaciones al año cuando estén a pleno rendimiento a partir de 2032.

El edificio AB08, previsto inicialmente como restaurante y salas de reuniones, "pasa a incorporar el uso hotelero como mayoritario en lugar de oficinas, pasando a ser HT01".

El anexo técnico de abastecimiento de agua detalla la capacidad concreta de cada uno de los establecimientos. El primer hotel, previsto para finales de 2027, contará con 138 habitaciones. El segundo y el tercero sumarán 117 y 171 habitaciones, respectivamente, cuando estén terminados a finales de 2032.

Guardería y aulas

En total, la ampliación incluye una veintena de nuevos edificios. Además de los hoteles, recoge un restaurante, un espectáculo interior y otro exterior, una guardería que se tramita como "uso dotacional educativo" para facilitar este servicio a los hijos de los trabajadores del parque, aulas de formación y dos caballerías con picadero.

La ampliación hotelera se apoya en el crecimiento del parque. La documentación recuerda que durante 2025 el recinto recibió "unos 1.720.000 visitantes", cifra que ya supera las previsiones iniciales para 2026.

Sin contar los hoteles, el estudio prevé "1.550.000 visitantes" en 2026, unas previsiones que ascienden a "2.004.530 visitantes" en 2031 y que en 2035 se alcanzarían "2.180.165" visitantes.