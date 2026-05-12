La Catedral de Toledo recupera unas valiosas pinturas de Juan de Borgoña tapadas más de 250 años por un armario

La Catedral de Toledo ha inaugurado la restauración de la Antesala Capitular, también conocida como 'Zaguán de la Sala Capitular', un espacio histórico de gran valor artístico que conserva uno de los conjuntos pictóricos más destacados del primer Renacimiento en España, obra de Juan de Borgoña.

La intervención ha permitido recuperar las pinturas murales al óleo sobre yeso realizadas entre 1508 y 1511, que habían permanecido ocultas durante más de dos siglos tras la instalación de armarios que cubrían parte del conjunto. Estos elementos, añadidos entre los siglos XVI y XVIII, ocultaron durante más de 250 años buena parte del programa decorativo original.

El proyecto ha sido impulsado por el Cabildo Primado con la colaboración de la Fundación ACS, en el marco de las celebraciones del VIII Centenario de la Catedral de Toledo. La actuación ha supuesto una recuperación integral del espacio, incluyendo pinturas murales, yeserías y artesonado policromado.

Algunas de las pinturas recuperadas. Ángela Pulido

El conjunto restaurado, de gran riqueza artística, integra aproximadamente 150 metros cuadrados de pinturas murales, 10 de yeserías y 75 de artesonado. Su programa iconográfico está inspirado en el 'Hortus Conclusus' del Cantar de los Cantares, una representación simbólica de tradición medieval vinculada a la Virgen María.

Proyecto conservador

La restauración, iniciada a comienzos de 2025, ha incluido la eliminación de barnices oxidados, repintes y alteraciones acumuladas durante siglos, así como una reintegración cromática selectiva que ha permitido recuperar la unidad visual del espacio, respetando la huella histórica de la obra.

Algunas de las pinturas recuperadas. Ángela Pulido

El director del proyecto, el restaurador conservador de la Catedral, Antonio Sánchez-Barriga Fernández, ha destacado la complejidad técnica de la intervención y el valor del descubrimiento de escenas pictóricas inéditas, ocultas durante siglos. En el proceso han participado 14 especialistas de distintas disciplinas, entre restauradores, químicos, historiadores y archiveros.

El deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha subrayado que esta recuperación permite volver a contemplar un espacio que ha formado parte de la vida interna del templo durante siglos, mientras que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha destacado que la Catedral es un “templo vivo” donde convergen fe, historia y cultura.

Foto de familia del acto. Ángela Pulido

La inauguración de la Antesala Capitular se enmarca en el programa de actuaciones patrimoniales del VIII Centenario de la Catedral, que busca poner en valor uno de los conjuntos monumentales más importantes del patrimonio artístico europeo.