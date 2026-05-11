Talavera de la Reina blinda su crecimiento "demográfico, empresarial y social" ampliando y mejorando su potabilizadora

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina y Matías Loarces, director de Zona I de Aqualia.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Aqualia han inaugurado la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), una actuación en la que se han invertido 2,1 millones de euros y que permitirá aumentar alrededor de un 25 por ciento la capacidad de potabilización de la ciudad.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que esta actuación "garantiza el crecimiento demográfico, empresarial y social de Talavera" gracias a la colaboración "público privada" entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria Aqualia.

La inauguración ha contado con la presencia del director de Zona I de Aqualia, Matías Loarces, y de la jefa de Servicio de Talavera de la Reina, Ester García, además de concejales del equipo de Gobierno, empresarios y representantes de la sociedad civil talaverana.

Imagen de la inauguración.

Gregorio ha explicado que las obras forman parte del compromiso inversor adquirido por Aqualia con Talavera y ha recordado que la empresa ha destinado 3,1 millones de euros a mejoras en los últimos cinco años.

Entre ellas figuran ampliaciones en los depósitos de Torrehierro, actuaciones en el Centro de Transformación de la ETAP y la ampliación inaugurada este domingo, ejecutada durante los tres últimos años.

El alcalde ha subrayado que gracias a esta actuación se ha logrado aumentar la capacidad de tratamiento de agua potable. Así, la ETAP pasa de poder tratar 10 millones de metros cúbicos al año a casi 13 millones.

Crecimiento

"Poder tratar un 25 por ciento más de agua al año supone crecimiento para Talavera", ha asegurado Gregorio, que ha incidido en que "es una realidad que nuevas empresas se van a instalar en Torrehierro y también es verdad que están saliendo adelante nuevas promociones de viviendas que van a necesitar agua potable".

Por eso, ha afirmado que la ciudad "está preparada para ofrecer ese abastecimiento gracias a estas obras de ampliación de la Estación Potabilizadora".

Además, ha confiado en que el centro de datos proyectado por Meta "sea una realidad" y ha pedido a la Junta de Comunidades que remita al Ayuntamiento la reparcelación pendiente para continuar impulsando la llegada de empresas a Talavera.

Mejoras técnicas

En cuanto a las mejoras técnicas ejecutadas, desde Aqualia han explicado que la planta cuenta con procesos de oxidación por ozono, coagulación-floculación, decantación, filtración, carbón activo, ajuste de pH y desinfección.

Actualmente, la ETAP trata más de 20.000 metros cúbicos diarios de agua procedente del embalse de Cazalegas, lo que supone alrededor de 7,5 hectómetros cúbicos al año.

Las actuaciones desarrolladas han permitido mejorar la filtración sobre lecho de arena de la línea II, construir dos nuevos decantadores lamelares de hormigón armado para sustituir a los actuales decantadores estáticos y habilitar una nueva línea de tratamiento de fangos junto a una depuradora compactadora.

Críticas del PSOE El Grupo Socialista de Talavera, por su parte, ha denunciado el "retraso de casi dos años" en las obras de mejora y ampliación de la ETAP, recordando que la actuación fue iniciada durante la pasada legislatura y que su finalización estaba prevista para el segundo semestre de 2024. El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha mostrado durante una rueda de prensa su sorpresa ante "un nuevo intento del alcalde, José Julián Gregorio, de apropiarse de un proyecto que no le corresponde".

Gregorio ha recordado que esta ampliación "ha sido un anhelo durante muchas legislaturas" y ha defendido que el actual equipo de Gobierno "ha logrado ese objetivo y ese beneficio para los talaveranos".

También ha señalado que la ampliación "garantiza el crecimiento de Talavera, una ciudad que camina en la dirección correcta, donde está descendiendo el paro, se está creando empleo y nuevas empresas van a invertir y a instalarse".

Finalmente, el alcalde ha agradecido la colaboración entre el Ayuntamiento y Aqualia y ha destacado que este trabajo conjunto "es fundamental para el desarrollo, la eficiencia y la optimización de recursos", además de servir para "impulsar el crecimiento y el avance de Talavera".