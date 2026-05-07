Toledo se prepara para celebrar este fin de semana la Romería de la Bastida: música, migas y la tradicional procesión

Tras la multitudinaria romería del Valle, celebrada el pasado 1 de mayo y considerada la más popular de Toledo, la capital castellanomanchega se prepara ya para otra de sus citas más tradicionales y arraigadas.

La Hermandad de Nuestra Señora de la Bastida y Santa Cruz celebrará este fin de semana, del 8 al 10 de mayo, la romería en honor a la Virgen de la Bastida con un programa que combinará actos religiosos, música en directo, gastronomía y actividades culturales en el entorno de la ermita.

El presidente de la Junta Gestora de la Hermandad, Javier Ruedas, ha destacado en el saluda oficial que se trata de "una tradición profundamente arraigada en Toledo, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII".

Asimismo, ha asegurado que es "un gran orgullo mantener viva esta celebración, que cada segundo fin de semana de mayo impregna de fe y alegría los alrededores de la ermita".

Ruedas ha invitado a los toledanos y visitantes a participar en una programación que "aúna devoción, cultura, naturaleza y convivencia" y que está "pensada para que tanto toledanos como visitantes, de todas las edades, podamos disfrutar juntos".

Procesión, migas, música

La programación arrancará el viernes 8 de mayo con una reunión de hermanos a las 18:30 horas y un espectáculo de magia y mentalismo a cargo de Sergio Alexander desde las 19:30 horas. A las 20:00 horas tendrá lugar la apertura oficial de la romería y de las barras instaladas en el patio de la ermita.

El sábado 9 de mayo comenzará con una ruta guiada por el pinar desde las 12:00 horas, una actividad gratuita con plazas limitadas que permitirá conocer "la historia del entorno de la Bastida, leyendas, tradiciones y su riqueza floral". Posteriormente, a las 13:30 horas, se celebrará una degustación popular de migas.

Por la tarde tendrá lugar una misa por los difuntos de la Hermandad a las 19:00 horas y, a las 20:30 horas, el concierto del grupo Restos del Naufragio, con versiones de temas de los años 80.

El domingo 10 de mayo se celebrará a las 12:00 horas la solemne misa eucarística en honor a Nuestra Señora de la Bastida en el patio de la ermita. Tras la ceremonia religiosa, en torno a las 13:30 horas, habrá una paella popular gratuita para todos los asistentes.

La programación concluirá con la tradicional procesión solemne de la Virgen y la Santa Cruz, prevista para las 19:00 horas aproximadamente.

Encuentro, alegría y unión

En su mensaje, Javier Ruedas también ha querido destacar "algunos de los eventos más populares, como la degustación de migas y el concierto del sábado por la tarde, así como la tradicional paella" del domingo. Además, ha animado a los asistentes a participar en la ruta guiada por el pinar y a disfrutar "del ambiente en el patio de la ermita durante las degustaciones".

El presidente de la Hermandad ha concluido su invitación confiando en que las celebraciones "sean un motivo de encuentro, alegría y unión para todos".