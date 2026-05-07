El Ayuntamiento de Talavera de la Reina contratará a 232 personas gracias a su nuevo plan de empleo

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una subvención para el Programa de Apoyo Activo al Empleo 2026 que permitiría la contratación de hasta 232 personas en la ciudad, dentro de un plan que combina inserción laboral, formación y actuaciones de mejora urbana.

En los próximos días se publicará el procedimiento para presentar solicitudes a través del portal de IPETA. Además, el plazo de petición de cita previa comenzará el 18 de mayo, mientras que la recogida de solicitudes se desarrollará entre el 19 de mayo y el 1 de junio.

El presupuesto total del Plan de Empleo 2026 asciende a 4,1 millones de euros, de los que el Consistorio aporta 1,73 millones y la subvención solicitada a la Junta se sitúa en 2,37 millones.

El concejal de Empleo y presidente de IPETA, Javier Muñoz-Gallego, ha presentado este jueves los detalles de una convocatoria que contempla siete proyectos municipales aún pendientes de resolución definitiva, por lo que tanto el número exacto de contrataciones como su distribución podrían variar en función de la decisión final de la administración autonómica.

Aun así, Muñoz-Gallego ha mostrado su confianza en obtener una valoración favorable de la propuesta, que ha sido diseñada "para alcanzar el máximo número de contrataciones posible" y reforzar las oportunidades laborales de las personas desempleadas del municipio.

Doble objetivo

El edil ha subrayado que el programa se plantea como una herramienta para la inserción laboral y la mejora de espacios públicos, con actuaciones previstas en el entorno urbano, el ámbito industrial y la gestión documental del municipio.

Del total de plazas solicitadas, 193 corresponden a operarios de servicios básicos y ayudantes, junto a perfiles técnicos, administrativos, coordinadores, oficiales de oficios y personal especializado. La contratación final quedará condicionada a la resolución de la convocatoria.

Componente social

El plan incorpora además un importante componente social. El 30 % de las personas contratadas deberá realizar formación previa, concretamente el módulo de "Reproducción y Archivo" del certificado profesional de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, que se impartirá en el Centro de Formación de Patrocinio.

La formación se ejecutará en octubre y noviembre, y las contrataciones se realizarán en el último trimestre de 2026.

Asimismo, el 25 % de las plazas se reserva para personas en riesgo de exclusión social, incluyendo un 7 % para personas con discapacidad igual o superior al 33 %, mientras que el 15 % de los contratos se destinará a mujeres víctimas de violencia de género.

Novedades

Entre las novedades de este año, el Ayuntamiento ha incorporado el proyecto municipal de El Casar de Talavera, atendiendo a la petición de su alcalde, lo que refuerza la colaboración con las entidades locales del término municipal.

El concejal ha puesto en valor que este plan "refuerza el compromiso del equipo de gobierno y del alcalde con el empleo y con el futuro de Talavera de la Reina".