Avance definitivo del vial entre el Polígono y Azucaica: ya tiene el visto bueno de Urbanismo a falta de la firma del consejero

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha valorado el anuncio del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la construcción de más de 1.000 viviendas en el barrio del Polígono. El regidor ha pedido que este crecimiento se acompañe de las inversiones pendientes en materia de accesos e infraestructuras, como el tercer carril o el puente de la A-40.

"Valoramos positivamente que se anuncie vivienda", ha manifestado el primer edil, al destacar que se trata de "el principal problema del país".

En este contexto, Velázquez ha confirmado un avance administrativo importante en el proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento. "El vial que conectará el Polígono con Azucaica ya tiene el visto bueno de la Comisión Regional de Urbanismo, solo a falta de la firma del consejero", ha señalado.

El regidor espera "iniciar las expropiaciones en los próximos meses" y celebrar también "un encuentro" en "las próximas fechas" con el presidente regional y el consejero para conocer los detalles del anuncio de este miércoles. "La Junta es la principal tenedora de suelo en el Polígono, como saben", ha apuntado.

Velázquez ha insistido en que la planificación urbana debe ser integral y atender a los problemas de movilidad y a las infraestructuras "pendientes" desde hace "demasiado tiempo", ha reclamado en alusión a proyectos como el tercer carril de la TO-23 "anunciado para 2022" o el "puente del Ministerio".

Finalmente, el alcalde ha apelado a la responsabilidad de todas las instituciones implicadas y ha destacado que la infraestructura municipal "mejorará el tráfico" en el Polígono.