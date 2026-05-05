Puy du Fou no niega el enterramiento irregular de animales en su parque de Toledo y abre una investigación

Uno de los espectáculos de Puy du Fou un su parque de Toledo. Javier Longobardo

Puy du Fou España, el parque temático sobre la historia de España ubicado en la finca Zurraquín de Toledo, ha iniciado una investigación interna tras la publicación de informaciones que apuntan a posibles irregularidades en el manejo y enterramiento de animales muertos en sus instalaciones.

El recinto utiliza animales en sus espectáculos y cuenta además con espacios como granjas visitables, donde el público puede ver especies como ovejas, cabras, ocas o gansos.

En un comunicado remitido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Puy du Fou España ha señalado que, "ante la aparición de informaciones que apuntan a posibles irregularidades en materia de bienestar animal", ha puesto en marcha una investigación interna "con el objetivo de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes".

Asimismo, la empresa ha indicado que ya ha contactado con las autoridades competentes, manifestando su "plena disposición a colaborar y cooperar en todo lo que resulte necesario".

La decisión llega después de que este martes elDiario.es publicara la información "Extrabajadores de Puy du Fou denuncian un cementerio de animales dentro del parque", en la que se relatan presuntas prácticas irregulares.

Orden de los responsables

Según este medio, ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos eran enterrados en el recinto por indicación de responsables internos, en una práctica que se considera ilegal.

A raíz de estas revelaciones, Ecologistas en Acción ha exigido mediante una nota de prensa una investigación "en profundidad e imparcial" y ha mostrado su preocupación por la gravedad de los hechos.

El colectivo ecologista apunta a posibles delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente, además de infracciones administrativas, y reclama la actuación de las autoridades judiciales y administrativas.

En su posicionamiento, advierte de la posible existencia de un "vertedero ilegal" generado durante años con animales que deberían haber sido gestionados por vías regladas, con riesgos para el medio ambiente, la salud pública y la transmisión de enfermedades.

Compromisos del parque

Estas informaciones contrastan con los compromisos que el propio parque recoge en su página web, donde asegura que "el respeto del bienestar animal constituye una de las prioridades de Puy du Fou".

Entre otras medidas, la compañía afirma garantizar un seguimiento individualizado de cada animal, su atención "desde que nacen y durante toda su vida", la supervisión diaria por clínicas veterinarias independientes y la "perfecta trazabilidad" de los actos veterinarios.

El parque también sostiene que dispone de canales internos para denunciar posibles irregularidades de forma anónima y que sanciona "con firmeza cualquier acto de maltrato animal".

Cifras récord

El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con los mejores resultados de su historia tras recibir 1,72 millones de visitantes y lograr una facturación de más de 70 millones de euros. Para la actual temporada prevé superar los 1,9 millones de visitantes y consolidarse como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del país.

La Junta de Castilla-La Mancha ya ha dado el visto bueno a la construcción de tres hoteles con 426 habitaciones y un horizonte de casi 280.000 noches al año cuando estén a pleno rendimiento a partir de 2032.