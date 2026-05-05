Se buscan concejales en el pueblo de Toledo que Vox gobierna gracias al apoyo de un exedil de Izquierda Unida

El PSOE de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) ha calificado de "inédita y caótica" la situación que vive el Ayuntamiento de este municipio después de que todo el equipo de Gobierno haya dimitido en bloque dejando solo a su alcalde, Ángel Farao, de Vox.

Los socialistas aseguran que ningún integrante de la candidatura del partido gobernante ha querido continuar formando parte del Gobierno municipal, por lo que se ha convocado un pleno extraordinario para explorar la posibilidad de que vecinos del municipio asuman el cargo de concejal.

Farao se convirtió en alcalde de este pueblo de 400 habitantes en noviembre de 2023 al triunfar la moción de censura que impulsó contra el socialista Ángel de Bodas, primer edil durante dos décadas, con el apoyo de un exconcejal de Izquierda Unida.

Ahora, los socialistas aseguran que el municipio está sumido en un clima de "crispación social" que se refleja en la aparición de placas rotas y pintadas en distintos puntos de la localidad.

"Nunca se había producido una situación así en Aldeanueva de San Bartolomé, con independencia del color político de sus gobiernos municipales, hasta la llegada de Vox a la alcaldía tras una moción de censura apoyada en un tránsfuga”, lamenta el PSOE en un comunicado recogido por Efe.

El grupo socialista subraya, además, que el alcalde “ha dejado de estar presente de forma habitual en el pueblo” y no impulsa iniciativas ni solicita programas de otras administraciones que permitan mejorar los servicios y el mantenimiento de la localidad.

Piden la dimisión del alcalde

En concreto no ha solicitado el trabajador correspondiente al Plan de Zonas Rurales Deprimidas, lo que supone la pérdida de un refuerzo municipal durante los meses de verano, que es el periodo en el que aumenta la población y la actividad en la localidad.

Por todo ello, el PSOE acusa al alcalde de “aferrarse a un sillón que no le corresponde” y señala que debería asumir responsabilidades y presentar su dimisión “si le queda un mínimo de dignidad institucional”.