La Diputación de Toledo reparte 20 millones a los pueblos de la provincia para reparar calles y mejorar servicios públicos

La presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, y el vicepresidente primero de Cooperación, Jesús Guerrero.

La Diputación de Toledo regará con 20 millones de euros adicionales a los pueblos de la provincia gracias a un nuevo plan extraordinario de inversiones para este año aprobado este jueves en su Junta de Gobierno.

Esta cantidad se financia con un crédito extraordinario procedente del remanente de tesorería de 2025 y supone un incremento de 5 millones de euros respecto al año anterior, tal y como informa la Institución provincial en un comunicado de prensa.

El programa está dirigido a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, con la excepción de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina.Permitirá financiar inversiones en obras y servicios públicos como el abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público y la eficiencia energética, la recogida de residuos, la protección medioambiental, la pavimentación de calles y caminos, parques y jardines, infraestructuras municipales, patrimonio histórico e instalaciones deportivas.

Entre las actuaciones más demandadas en convocatorias anteriores destacan las relacionadas con pavimentación, instalaciones deportivas, edificios municipales y redes de abastecimiento, "reflejo de las necesidades reales de los municipios".

Novedades de la edición 2026

Como novedad, esta edición incorpora la posibilidad de subvencionar la redacción de proyectos técnicos, con un límite de hasta el 5 % de la ayuda concedida a cada localidad, "una medida que facilitará la planificación y ejecución de las inversiones".

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prevista para el 4 de mayo. Por tanto, se que podrán presentarse solicitudes hasta el 6 de julio, incluido.

Las ayudas se asignarán en función del tamaño de los municipios y su población, siguiendo criterios proporcionales por tramos, con un límite máximo por entidad local.

La resolución de la convocatoria está prevista, de forma aproximada, para finales del mes de julio.

Las inversiones se podrán ejecutar desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, y se deberán justificar como máximo antes del 15 de diciembre de ese mismo año.

El pago de las subvenciones se realizará una vez justificado el gasto.