Los conductores de Unauto proponen limitar el acceso de autobuses a Zocodover hasta las 11:00 los fines de semana

La cabecera del transporte urbano se encuentra en la plaza de Zocodover. Javier Longobardo

Los trabajadores de Unauto, empresa responsable del transporte público en Toledo, han solicitado que se limite a las 11:00 horas la subida de vehículos a la plaza de Zocodover durante los periodos de gran afluencia, como fines de semana y festivos.

Esta petición, orientada a mejorar la seguridad vial y evitar atropellos, ha sido trasladada al concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, en una reunión reciente celebrada en el Ayuntamiento.

Los representantes de la plantilla han presentado tanto al Consistorio como a la Policía Local un paquete de medidas para optimizar el servicio y garantizar la integridad de conductores, usuarios y peatones.

Los representantes de la empresa Unauto se han reunido con el edil de Movilidad en el Ayuntamiento de Toledo.

El Comité de Empresa insiste en que las aglomeraciones en esta zona del Casco histórico, de aceras estrechas, comprometen la seguridad de quienes transitan por la vía pública.

La propuesta contempla un calendario específico para los fines de semana en el que los autobuses accedan al centro solo hasta las 11:00 horas, facilitando el transporte a quienes acuden a sus puestos de trabajo.

A partir de esa hora, la cabecera se desplazaría a la Ronda del Granadal y a Gerardo Lobo. Asimismo, han planteado la apertura de la valla en la Puerta de Bisagra para evitar giros complejos y facilitar el acceso y salida de los vehículos pesados.

El Comité reclama mayor presencia policial en los puntos de estacionamiento y en la propia plaza de Zocodover. Además, exigen un control más riguroso sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC), que "a menudo aparcan de forma indebida obstaculizando la operativa del bus urbano".

También instan a supervisar las zonas de carga y descarga para que no interfieran en las paradas oficiales.

Los patinetes eléctricos

Por otra parte, los conductores solicitan prohibir el acceso de patinetes eléctricos a los autobuses por el peligro que representan.

Ante estas demandas, el concejal de Movilidad ha propuesto reforzar la presencia de inspectores para mediar en posibles conflictos con los viajeros durante los trayectos.

El Comité de Unauto reitera su voluntad de negociar con las instituciones para mejorar el transporte de la capital "en beneficio de la ciudadanía y de los profesionales del sector".