Belén Arteaga, autora del cartel del Corpus de Toledo 2026: "Los diseñadores usamos la IA a nuestro favor"

La diseñadora toledana Belén Arteaga ha ganado el concurso de carteles para el Corpus Christi de 2026. Su propuesta, titulada Piedra y Luz, proyecta la sombra de la custodia de Arfe sobre un suelo empedrado con tomillo y flores. La imagen simboliza el pavimento del Casco histórico que recorre la procesión el jueves grande, que este año cae en 4 de junio.

La publicista se ha impuesto entre un total de 13 proyectos. El jurado presidido por el concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, ha emitido su fallo este jueves con los votos de representantes políticos (PP, PSOE y Vox), una experta de la Escuela de Arte, la Junta ProCorpus, los medios de comunicación locales y la federación de asociaciones vecinales. IU ha declinado participar al discrepar con las bases, que permitían el uso de inteligencia artificial.

La silueta de la custodia ha protagonizado la mayoría de los trabajos presentados, con variados estilos y colores. La elección de Arteaga se decidió por "la originalidad y la capacidad para captar la esencia de la Semana Grande toledana".

Este es el cartel ganador: Piedra y luz.

Este consenso llega tras la reciente polémica por el cartel de la Semana Santa, criticado por sectores sociales y profesionales al emplear IA sobre una fotografía con derechos de autor.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la autora destaca su trayectoria profesional. "Soy diseñadora y publicista. Ya gané el premio al cartel de las ferias de agosto de 2018, cuando todavía estaba en la universidad estudiando y en el aula", explica.

Tras aquel éxito inicial, su regreso al certamen ha sido definitivo. "Estoy contentísima porque además no me había vuelto a presentar desde este último que gané. He ganado los dos y he hecho pleno. Tengo ganas de presentarme a más", afirma.

Sobre el proceso creativo de Piedra y Luz, reconoce que la idea tardó en madurar. "Tenía una idea desde hace un par de años y cada vez que lo intentaba plasmar no conseguía exactamente lo que quería. Conseguía algo que se podía parecer, pero no el diseño exacto. Y es justamente gracias a la inteligencia artificial y a hacer modelos, pedir cómo quería que fuese exactamente, que inicié el camino. Luego ya retocarlo y diseñar por encima, así es cómo he conseguido crear este cartel", detalla.

Arteaga defiende la utilidad de esta tecnología en el sector. "Yo entiendo que no quieran que se use la inteligencia artificial. Piensan que va a quitar el trabajo a los diseñadores", comenta.

"A mí me parece que es una herramienta más, igual que en su momento entró Photoshop y la gente pintaba a mano. Ya es una herramienta de uso más, para que tu creatividad aumente y sea mucho más grande. Los diseñadores y los artistas siempre lo hemos usado a nuestro favor", concluye.