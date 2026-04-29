El Ayuntamiento de Toledo iniciará las obras del Valle tras la romería y Arba amenaza con protestas "si meten maquinaria"

El Ayuntamiento de Toledo comenzará las obras en el Valle de forma "inminente" tras la romería del 1 de mayo. Así lo han confirmado fuentes municipales a este medio. El Gobierno local señala que el proyecto se ha modificado para descartar los puntos conflictivos. "Se han eliminado la fuente, el auditorio y las balizas nocturnas", detallan.

Estas variaciones buscan "no dañar el ecosistema y garantizar la sostenibilidad". Además, el Ejecutivo de Carlos Velázquez debe cumplir los plazos y terminar la actuación antes del 30 de junio para no perder así los fondos europeos.

El equipo de Gobierno insiste en que "se ha escuchado a la ciudadanía" tras las críticas de la asociación ecologista Arba, que calificó el plan original de "urbanizador", y numerosos colectivos que se sumaron a la protesta además de la oposición municipal.

Diseños gráficos del proyecto que sacó a licitación por el Ayuntamiento el pasado 9 de febrero por 517.000 euros y que se ha visto modificado.

Arba "está vigilante"

El colectivo ecologista estudia concentrarse ahora a pie de obra. "Protestaremos si el proyecto contempla la entrada de maquinaria", advierten desde Arba. La asociación ya lideró una movilización en febrero que reunió a más de 200 personas y contó con el apoyo de PSOE, Izquierda Unida y colectivos vecinales, ecologistas y estudiantiles.

"Estamos atentos a cualquier movimiento en el Valle. No nos oponemos a la adecuación de los caminos, pero sí nos oponemos rotundamente a las plataformas innecesarias", señalan a este medio, avisando de que "actuaremos pertinentemente para evitar el daño a nuestro patrimonio natural".

Noelia de la Cruz, este miércoles en rueda de prensa.

El PSOE pregunta

Por su parte, el PSOE ha exigido explicaciones al alcalde este miércoles en rueda de prensa. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, duda de las intenciones del bipartito PP-Vox. “¿Se han repensado el proyecto o van a seguir de espaldas a los vecinos?”, ha cuestionado.

La edil urge a aclarar el futuro de una actuación que debe concluir antes del 30 de junio. “¿Vamos a perder estos fondos europeos también?", ha preguntado.

El equipo de Gobierno ha replicado que "el PSOE llega tarde, la actuación empezará en breve". Sin embargo, De la Cruz denuncia falta de transparencia. “No existe ningún documento que refleje los cambios; el contrato sigue publicado sin modificaciones en la web municipal”, sostiene la concejala.

La empresa Proimancha ejecutará la obra por 485.500 euros. Aunque el contrato inicial preveía cuatro meses, los trabajos deberán realizarse en ocho semanas para cumplir con la financiación europea y terminar la obra antes de finales de junio.

El alcalde Velázquez ya apuntó el pasado marzo que el nuevo plan será respetuoso con el paraje natural más querido por los toledanos. El presupuesto sobrante por los recortes de la obra se destinará a mejorar la iluminación en la ronda del Valle, donde es "más útil y necesario".