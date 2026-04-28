Chanel, Medina Azahara y el concierto Caribe Mix, platos fuertes de las Ferias de San Isidro de Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha presentado este martes el cartel para las Ferias de San Isidro 2026, encabezado por Chanel, Medina Azahara o una selección de artistas de Caribe Mix.

Así lo ha indicado el alcalde, José Julián Gregorio, que ha detallado la programación, que dará comienzo el 14 de mayo y finalizará el 18 de mayo con el Día del Niño. El pistoletazo de salida lo dará el encendido del alumbrado artístico, para dar paso al pregón que dará el artista talaverano Rubén Torrescusa, fundador del grupo La Locura del Zurdo.

Como novedad, este año habrá un nuevo espacio llamado 'La Placita', sin ruido y diseñado para el descanso, donde los visitantes dispondrán de fuentes, bancos y cuatro 'food trucks'.

Música

La concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, ha detallado que el presupuesto para las ferias de San Isidro 2026 es de 196.000 euros, una cifra inferior a las ferias de San Isidro 2025, que tuvieron un presupuesto de 200.000.

El cartel de conciertos lo inaugurará el 14 de mayo la actuación de Chanel, con un presupuesto destinado al concierto de 57.000 euros. El mismo día, en la plaza de la Reina, a las 23:30 horas, tendrá lugar una batalla de reguetón donde será el público el que decida quién "domina el ritmo".

El viernes 15 de mayo a las 11:00 dará comienzo el gran desfile de carrozas de San Isidro. Y a las 22:00 horas se podrá disfrutar del concierto de Medina Azahara, que presentará su nuevo disco 'El sueño eterno'. En la Plaza de la Reina a las 23:00 horas tendrá lugar el Urban Fest.

La noche del sábado 16 de mayo, a las 22:00 horas en la Plaza de la Comarca, será el concierto Caribe Mix, con la participación de Kiko Rivera, Gusanito o Coyote Dance. El mismo día en la Plaza de la Reina a las 23:00 horas será el turno de La Fiesta Trend.

Además, el domingo 17 de mayo tendrá lugar un musical de Peter Pan, que precederá al Talavera Fest.

Toros

En cuanto al evento taurino, el cartel de las Ferias de San Isidro 2026 estará encabezado por Alejandro Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo, que serán los encargados de lidiar seis toros de la ganadería de Alcurrucén el sábado 16 de mayo a las 18:30 horas.

No obstante, están esperando a la evolución de Roca Rey, que se encuentra hospitalizado en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz en Sevilla, tras recibir una cornada de 35 centímetros el pasado jueves 23 de abril.

Desde el Ayuntamiento han mostrado su esperanza de que el torero se recupere y pueda formar parte del evento taurino. Pese a ello, por si la recuperación no se produjese, "se está trabajando en un plan b".