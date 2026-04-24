Niña Pastori actuará este verano en la plaza de toros de Toledo: entradas a la venta desde 30 euros

Niña Pastori durante la entrevista con EL ESPAÑOL | Porfolio. David Morales E. E.

La cantante española Niña Pastori actuará el próximo 24 de julio en la plaza de toros de Toledo pasando a formar parte del ciclo 'Toledo en Concierto 2026', evento que recoge más de una decena de actuaciones de destacados artistas.

Según han informado los organizadores, las entradas para este evento musical ya se han puesto a la venta en los canales oficiales partiendo de un precio de salida de 30 euros en ruedo y 35 en grada más gastos de gestión (3 euros) en las primeras 500 localidades de cada sector.

Una vez superada esta promoción, ver a Niña Pastori en Toledo costará 35 euros en el ruedo y 40 en la grada, cantidad a la que hay sumar esos 3 euros en concepto de gastos.

‘Toledo en Concierto 2026’ cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Toledo y está producido por SYS Producciones, con la Plaza de Toros como escenario de una programación musical amplia, diversa y dirigida a todos los públicos.

El director general de SYS Producciones, Marco Givica, ha destacado en un comunicado enviado a los medios por la promotora la importancia de esta programación para dinamizar la vida cultural, social y económica de la ciudad, un ciclo que convertirá a Toledo en un escenario vivo.

Y es que Niña Pastori se suma a nombres como Viva Suecia, Rosario Flores, Álex Ubago, Ana Torroja, Lia Kali, El Arrebato, Delaossa, Sergio Dalma, Vanesa Martín, Fernando Costa, JC Reyes o Celtas Cortos, artistas que, unidos a citas como La Sagra Suena y Oro Viejo by DJ Nano, consolidan esta variada programación.