Txema Fernández, concejal de IU: "Trump dice América para los americanos y aquí dicen Toledo para los toledanos"

Txema Fernández es el único concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo. El edil conversa con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en una entrevista a un año vista de las elecciones municipales de mayo de 2027.

Durante el encuentro, lamenta que las políticas de izquierdas no se hayan aplicado en la capital regional en los últimos 20 años, "ni con el PP ni con el PSOE".

Sin aclarar aún si habrá confluencia con otras formaciones de cara a los próximos comicios, recalca que la ciudad no tendrá un gobierno de derecha o de ultraderecha si depende de su voto.

Pregunta: Estamos en el tercer año de legislatura. ¿Qué balance hace de la gestión del bipartito de PP y Vox y en qué ha cambiado la ciudad tras el acuerdo de Gobierno del alcalde, Carlos Velázquez, con la formación de Santiago Abascal?

Respuesta: Nos encontramos ante un acuerdo desconocido porque nadie conoce el acuerdo todavía. Ellos se sentaron en un despacho, llegaron a un acuerdo de gobierno y de gobernabilidad, pero el acuerdo en sí, el "para qué", no lo conoce nadie; al menos, nosotros no lo conocemos y no se ha hecho público.

"Nos encontramos ante un acuerdo desconocido entre el PP y Vox, porque nadie conoce el 'para qué' todavía"

En ningún caso, que un ayuntamiento —que es la administración más cercana a los ciudadanos— esté gobernado por la derecha y la ultraderecha puede traer buenas noticias en el ámbito social, porque es un ámbito en el que no creen. Son clasistas en la toma de decisiones y, cuando tienen que tomar una decisión política sobre por dónde o para qué actuar, acaban tomando decisiones ideologizadas. Uno se pregunta si realmente están poniendo el foco en los vecinos de Toledo.

Tenemos un ejemplo muy claro: en noviembre de 2024 se inauguraron cinco viviendas destinadas a emergencia habitacional en el Parque del Tránsito y nos enteramos hace muy poco de que, cuando se hizo la rehabilitación, nadie atendió a los criterios de habitabilidad marcados por la ley. Por lo cual, esas cinco viviendas no pueden ser utilizadas.

Esto no soluciona el problema, pero es que ni siquiera pueden usarse para el creciente número de personas que viven en la calle. El sinhogarismo en Toledo está creciendo y esto no se soluciona solo financiando a una institución como Cáritas, que tiene un albergue que no ha funcionado. Se soluciona con política social real que no hay, entre otras cosas, porque es una de las concejalías que menos dinero destina a presupuestar personal que garantice que las políticas sean efectivas.

P: ¿Considera entonces que la vivienda es el punto más crítico de esta gestión?

R: Sin duda alguna. El peor criterio para nosotros es el de la vivienda. No consideran la vivienda como un derecho, sino como un instrumento mercantil más. Por eso no quieren declarar Toledo como "zona tensionada", cuando, en función del precio del alquiler y de los salarios medios, lo es objetivamente.

Las personas deberían destinar solo el 30% de sus salarios al uso de la vivienda y hoy no es así porque el gobierno local no quiere declararlo para que la Junta lo haga. Ojo, que también lo podría hacer la Junta de oficio y tampoco quiere, porque los intereses están en las inmobiliarias y no en los ciudadanos.

"No quieren declarar Toledo como zona tensionada porque los intereses están en las inmobiliarias y no en los ciudadanos"

P: El alcalde siempre alude a que declarar esa zona tensionada incrementaría el precio, poniendo como ejemplo a Barcelona. ¿Cómo se lo rebate?

R: Es que cogió los datos de la primera semana. Si hubiese cogido los datos de los dos meses siguientes, habría visto que el precio sí ha bajado en Barcelona donde se ha aplicado. En Navarra ha bajado, en Euskadi ha bajado, en Galicia ha bajado. Aquí no se quiere iniciar ese camino porque se prefieren poner por delante los intereses empresariales de las inmobiliarias.

P: El Ayuntamiento envió en febrero el Plan de Ordenación Municipal (POM) a la Junta con un "error de cálculo" de casi 15.000 viviendas y una cifra definitiva de 17.000 en 14 sectores de suelo urbanizable. ¿Qué lectura hace de esto? ¿Construir más es la solución al problema de vivienda de la ciudad?

R: Parece que no hubiese aprendido nada de la crisis del año 2008. Jamás se construyó tanta vivienda como entre 2006 y 2008; se recalificaba y construía en cualquier sitio, y nunca subieron tanto los precios como en ese periodo. No hemos entendido que un mayor número de viviendas construidas no implica necesariamente una bajada de precios, porque el mercado se regula para ganar, no para que la gente acceda a ellas.

"Jamás se construyó tanta vivienda como entre 2006 y 2008; se recalificaba y construía en cualquier sitio, y nunca subieron tanto los precios como en ese periodo"

Respecto a esto, el POM no va a ayudar en nada. No sorprende teniendo en cuenta la posición política del equipo de gobierno y de los gobiernos que ha habido desde 2007, con planes de crecimiento ficticios. ¿Cómo puede ser que el POM presentado hable de una necesidad de 6.500 viviendas hasta 2039, pero estén planificando 17.000?

Dicen que es para unir la ciudad, pero siguen dispersando barrios como La Legua, Ramabujas en el Polígono residencial o la zona entre Valparaíso y Buenavista. Eso no es unir Toledo, eso es generar barrios en zonas de fácil acceso para las constructoras que luego se quedan sin servicios públicos garantizados, como ocurre en El Beato o Vistahermosa.

Fernández ha visitado la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha esta semana, en la plaza de Zocodover. Javier Longobardo

P: ¿Qué propuesta tienen ustedes frente a ese modelo de expansión?

R: Nuestra propuesta es cerrar los espacios abiertos en los barrios consolidados. En el Polígono hay más de 30 parcelas donde se puede construir, además de las 2.500 viviendas vacías que deberían incentivarse para salir al mercado. Pero prefieren contratar empresas para obra nueva antes que rehabilitar o intervenir en el mercado proponiendo mayores impuestos a quien tenga más viviendas.

P: Han anunciado que votarán en contra del POM. ¿Existe alguna posibilidad de que lo aprueben?

R: Ya lo he dicho: nuestra respuesta es no. Este no es el POM que nosotros queremos. No responde a las necesidades del Toledo de hoy ni del de 2039, que es hasta cuando se proyecta. Solo nos plantearíamos el voto si se pusiera por delante la necesidad de vivienda y no la necesidad de construir. El alcalde sabe que nuestra respuesta es negativa. Si el PP y el PSOE quieren seguir en ese "bipartidismo urbanístico" como en 2007, que sigan ellos.

" Nuestra respuesta al POM es no; este plan no responde a las necesidades del Toledo de hoy ni del de 2039"

P: ¿Encuentra diferencias sustanciales entre el documento elaborado por el PSOE la pasada legislatura y el que defiende ahora el PP?

R: El POM de 2007 y el que presentó el PSOE en 2022 apenas difieren en nada en cuanto a expansión; solo cambiaba la previsión de habitantes (de 200.000 a 100.000). Lo que nos han planteado ahora es exactamente la misma expansión, los mismos barrios y las mismas distancias.

No hay reserva de espacios para generar servicios públicos específicos, como residencias de mayores, algo que sí hacen ayuntamientos como Rivas Vaciamadrid (gobernado por IU). Aquí se deja que venga una empresa y construya viviendas a precios inasequibles: 220.000 euros por dos habitaciones cerca del cuartel de la Policía Local. Eso no es asequible para quien cobra 900 o 1.100 euros.

P: El alcalde argumenta que las infraestructuras y dotaciones se contemplarán más adelante, en otra fase de la tramitación.

R: ¿De verdad cree que cuando una empresa haga los viales de conexión en una urbanización no va a repercutir ese coste en el precio de la vivienda para el vecino? Además, dibujan infraestructuras como la que sale de Puy du Fou para unirse a Montesión, pero no dibujan parcelas para servicios públicos municipales para la juventud, por ejemplo.

P: Hablando de prioridades, ¿qué necesita la ciudad de Toledo actualmente según IU?

R: Atender a los consejos municipales, que no se están escuchando. En políticas de juventud, hemos cambiado la posible Casa de la Juventud por un futuro cuartel de la Policía Local tras recibir millones de fondos europeos y no ser capaces de terminar una obra para los jóvenes. Hay que atender las demandas de infancia y adolescencia. ¿Cuántos parques nuevos o espacios verdes reales se han creado asociados a las nuevas construcciones? Casi ninguno.

Sobre los mayores, el centro de mayores de Buenavista está por ver cómo termina, pero ¿se está atendiendo a los mayores en los espacios que ya existen? La Plaza de España, frente a la dotación, es una zona de bancos de hormigón donde hace un calor insoportable en verano. No es cómodo.

La ciudad necesita escuchar a sus consejos de participación. Tampoco es una ciudad adaptada a la discapacidad; incluso en zonas nuevas residenciales del Polígono, como los bloques del Greco, los accesos tienen pendientes excesivas o escaleras. El gobierno hace lo que considera mejor para tener más votos, no lo que piden los consejos.

P: El equipo de Gobierno suele decir que está resolviendo "demandas históricas" desatendidas en los últimos 16 años de ejecutivos del PSOE.

R: Nos parece que es una demanda histórica que se arregle el asfaltado del Polígono, que no se toca desde que vino el Papa en 1982, pero eso no lo atienden. Prefieren el Casco Histórico porque toman "la parte por el todo". Barrios como San Antón, Palomarejos o Santa Bárbara están siempre en un segundo plano. Hace poco reventó una tubería en el Polígono por falta de inversión en infraestructuras básicas. Eso también es una demanda histórica y no se atiende.

P: Sobre las concesiones municipales, ¿se está haciendo un seguimiento real de los contratos y de las inversiones?

R: En nuestra opinión, no se hace ningún seguimiento. El Ayuntamiento deja que la propia empresa adjudicataria contrate a otra para que diga si lo está haciendo bien. Es absurdo. No olvidemos que en 2012 se le perdonaron 70 millones de euros a Tagus porque no le salían las cuentas. Eso son muchos metros de tubería que no se han ejecutado. Queremos que los servicios municipales sean realmente públicos para que esto no ocurra.

P: ¿Ve posibilidades reales de remunicipalizar servicios en Toledo?

R: Es una cuestión de voluntad política. Alcázar de San Juan ha recuperado el agua, Valladolid también con beneficios, y Alcorcón recuperó la limpieza viaria ahorrando dos millones de euros. Nosotros hubiésemos aprobado los presupuestos de 2022 si se hubiese recuperado solo el servicio de ayuda a domicilio. Es un servicio extremadamente sensible y no tiene sentido que lo gestione una constructora como Sacyr o Ferrovial. Si tenemos una Empresa Municipal de la Vivienda capaz de asumir gestiones, ¿cuál es la razón para no hacerlo? Solo la falta de voluntad.

P: De cara a 2027, ¿estaría IU dispuesta a entrar en un gobierno de coalición con el PSOE para evitar que gobierne la derecha?

R: De lo que dependa de nuestro voto, nunca va a gobernar la derecha ni la extrema derecha en Toledo. Eso lo sabía Milagros Tolón (exalcaldesa) y lo sabrá quien sea. Otra cosa es entrar en el equipo de gobierno; eso es un debate asambleario que decidiremos nosotros. Pero nuestra disposición es clara: esa es la línea roja porque hemos comprobado que la derecha no gobierna para el pueblo trabajador.

"De lo que dependa de nuestro voto, nunca va a gobernar la derecha ni la extrema derecha en Toledo"

P: ¿Será usted el candidato de IU? ¿Están hablando con otras formaciones como Movimiento Sumar para posibles confluencias?

R: A cualquiera que esté en política le gusta ser candidato porque quiere lo mejor para su ciudad, pero nosotros anteponemos la política con mayúsculas a los políticos con minúsculas. No sumamos "likes" en redes sociales para elegir candidato. Nos interesan los "para qués". Izquierda Unida es una formación de partidos desde 1986 y las conversaciones en el ámbito de la izquierda son permanentes. Queremos ganar para aplicar nuestro programa, como decía Julio Anguita.

P: Mirando al pasado, ¿qué valoración hace de experiencias como Ganemos?

R: Ganemos surgió en un momento histórico concreto y fue útil, pero ese escenario de 2015 no se va a volver a repetir. En aquel entonces Podemos era una fuerza emergente sin infraestructura territorial, algo que sí teníamos nosotros. Fue útil para presentar candidaturas del cambio, pero muchos de esos votos fueron "prestados" por el momento. Ahora hay que bajar a la realidad actual.

"Ganemos surgió en un momento histórico concreto y fue útil, pero ese escenario de 2015 no se va a volver a repetir"

P: ¿Qué ejemplos de "políticas de izquierda" destacaría como esenciales para el Ayuntamiento?

R: Garantizar servicios públicos universales y una fiscalidad progresiva. Los servicios públicos se pagan, el debate es quién los paga. Echo de menos ser valientes: si un parque temático declara ganar 70 millones, ¿por qué hay que bonificarle impuestos? Si la Iglesia Católica ingresa 5,6 millones solo por entradas a la Catedral, ¿por qué no paga impuestos? Lo mismo con la banca o las grandes superficies. Eso es lo que propondremos, esas son las políticas de izquierdas, y es lo que ha faltado en los últimos 20 años de gobiernos del PSOE o PP.

"Los servicios públicos se pagan, el debate es quién los paga"

P: La vicealcaldesa de Vox y sus concejales se sienten en la cuerda floja y advierten incluso de la posibilidad de ser expulsados del partido. ¿Podrían ustedes votar a favor de medidas del Ayuntamiento para evitar que el alcalde dependa del respaldo de ellos?

R: El año que viene hay elecciones y Vox no puede presentarse ante su electorado bajo el paraguas del Partido Popular; con lo cual, obviamente, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox ahora tienen que distanciarse. Pero no solo por ética, sino también por estética. Por estética y política tienen que distanciarse obligatoriamente, porque si no se van a presentar juntos y habría que elegir entre la copia y el original. Y ahí gana siempre el original a la copia. Entonces, obviamente van a tener dificultades a partir de ahora.

"Por estética y política, el PP y Vox se tienen que distanciar obligatoriamente antes de 2027"

Nosotros votaríamos que no, probablemente, con lo que nos han planteado hasta ahora. Es que es muy difícil votar que sí cuando lo que te plantean es una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones con la que nosotros estamos a gusto, pero lo primero que te dice el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, es: "Esto lo traigo aquí porque es una obligación legal".

Si no lo haces por convicción, no lo hagas. Si es que no te lo crees... intentas hacer un acto de fe para convencer de lo que quieras y llegaríamos a un acuerdo, pero no se ha hecho así. Es muy complicado salvar los muebles al Partido Popular después del tipo de política que está llevando a cabo en Toledo.

P: Hablando de vivienda en el Casco Histórico y de los apartamentos turísticos, ¿qué sensaciones y qué datos tiene respecto al peso real de la vivienda de uso turístico?

R: El problema es que se ha reducido el porcentaje porque han ampliado el número de edificios potenciales que pueden ser considerados vivienda turística. Es el dato erróneo que ya tenía la ordenanza en el año 2022 (la del 20 % máximo que presentó el Partido Socialista) y que sigue teniendo esta misma ordenanza del 12 % que ha presentado PP-Vox, porque hablan de los edificios "potencialmente considerados como viviendas" en el Casco Histórico. Claro, entonces el número es elevadísimo y nos vamos a un porcentaje altísimo de posibilidades de vivienda de uso turístico. Estamos encerrando al vecino real del Casco en cuchitriles y, sin embargo, la sensación que queda es que seguimos potenciando este tipo de empresa turística.

"Estamos encerrando al vecino real del Casco en cuchitriles y, sin embargo, la sensación que queda es que seguimos potenciando este tipo de empresa turística"

Lo triste de esto es que participe la administración. ¿Cómo puede ser que el Consorcio decida meterse en el negocio inmobiliario para arreglar cuatro habitaciones de dos conventos de 30 metros cuadrados? Eso no es una vivienda, eso es una infravivienda. ¿Se iría el presidente del Consorcio a vivir ahí? No, se lo reservan a chavales jóvenes que den el primer salto para vivir en 37 metros cuadrados. Eso no es una vivienda.

Si de verdad consideras que eres parte de la solución del problema de la vivienda, tienes que tomar partido de forma positiva. Y de forma positiva no es lo que está haciendo en muchos casos el Consorcio. Lo que tú has rehabilitado debe ser para vecinos y blindarlo para que sea público para toda la vida.

El edil lleva dos legislaturas integrando la corporación del Ayuntamiento de Toledo, desde 2019. Javier Longobardo

No puede ser que arreglen las seis viviendas del callejón de Menores y se las entregues a una empresa turística. No puede ser que arregles la Casa del Arminio y acabe siendo un hotel. No puede ser que los dueños de los dos conventos del Casco Histórico decidan qué política de vivienda hacen con esas cuatro "zulo-viviendas", que es como las hemos llamado nosotros. Eres parte del problema y no de la solución.

P: Se ha firmado un acuerdo a tres bandas entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, para reformar la estación de autobuses con un millón de euros. ¿Qué le parece esta inversión inicial y la gestión del mantenimiento futuro?

R: Vaya por delante que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que se arregle la estación de autobuses, venga dinero de donde venga: de la Junta, de la Diputación o del Ayuntamiento. Es una obra necesaria, absolutamente necesaria. Dicho esto, nos preocupa el mantenimiento. Invertimos dos millones de euros para la gestión de las zonas verdes municipales y se nos olvida incluir el mantenimiento de las mismas. Vamos a invertir un millón de euros en remozar una estación de autobuses, pero ¿cuánto hay destinado a futura inversión o futuro mantenimiento?

El alcalde ha dicho que quiere finalizar la obra para el año 2026, un día antes de que empiece el periodo en el que no puede "cortar cintas". Vayamos a inaugurar una estación preciosa, pero que luego a los seis años esté otra vez con goteras, los locales comerciales sin utilizar, las escaleras o el ascensor sin funcionar... Estaríamos equivocados. Insisto: es una buena noticia, sobre todo si viene acompañada de los presupuestos futuros.

P: ¿Qué opina de la política de beneficiar a los empadronados frente al resto de ciudadanos en servicios como el autobús o con la zona magenta de aparcamiento en Safont?

R: Debe de estar rozando lo ilegal. El empadronamiento nunca puede ser tomado como motivo para beneficiarte en el pago de un precio público. El empadronamiento no puede ser lo que dictamine cuánto pagas por utilizar un servicio público. Pero es que, además, las políticas que están haciendo suenan "trumpistas". Donald Trump dice "América para los americanos" y aquí dicen "Toledo para los toledanos".

"El empadronamiento nunca puede ser tomado como motivo para beneficiarte en el pago de un precio público"

Dicen que el que no vive en Toledo no aporta a Toledo... El que viene a Toledo al hospital obligatoriamente, porque es el hospital de referencia regional, ¿va a tener que pagar el servicio público del Ayuntamiento más caro porque no es de Toledo? Si un chaval viene a estudiar de Yuncos u Olías del Rey, ¿le penalizamos porque viene a donde la Universidad ha decidido poner el campus? ¿De verdad esto es normal? A nosotros no nos lo parece.

Los servicios públicos, cóbrense, porque no compartimos la idea del autobús gratis para todos. Compartimos la idea de que quien pueda pagarlo lo pague para ayudar a quien no puede. Pero no comparto la idea de "Toledo para los toledanos" porque Toledo es mucho más. Venimos de presentar la candidatura de la Ciudad Europea 2031, donde nos íbamos a abrir al mundo, pero parece que solo para los toledanos. Es absolutamente incongruente. No nos gusta.

"Los servicios públicos deben cobrarse; no compartimos la idea del autobús gratis para todos. Quien pueda pagarlo, que lo pague para ayudar a quien no puede"

P: El alcalde visitará en unos días la Escuela de Enfermería, que se rehabilitará como residencia de estudiantes con un préstamo de la Diputación. ¿Cómo valora este proyecto?

R: Parece que la forma de actuar de ambas administraciones en esta legislatura es clara: una propone y la otra paga. Lo hemos dicho alguna vez con un poco de sorna: "Ahí viene mamá con su Bizum". El Ayuntamiento le pide el "Bizum" a la "mamá Diputación" y se lo da para que los edificios de "Toledo Emerge" puedan funcionar o la Escuela de Enfermería.

"Parece que la forma de actuar del Ayuntamiento y la Diputación en esta legislatura es clara: uno propone y la otra paga"

La residencia es una buena idea; los vecinos de Palomarejos llevan años reclamando que se convierta en una residencia. Pero hubiera sido bueno evaluar si ahora es idónea. Tenemos la residencia Tomás y Valiente, la residencia universitaria en el Tránsito, una nueva al lado del tanatorio que está en construcción... y ahora esta en la Escuela de Enfermería, justo cuando están bajando las matrículas universitarias.

Sin embargo, el personal investigador de otras universidades tiene muchas dificultades para encontrar vivienda en Toledo. A lo mejor tendría que ser una salida para ellos, y no solo para estudiantes. Pero lo fundamental es que se sentaran con los vecinos y con los consejos de participación para contar sus planes.

P: ¿Tienen datos sobre el proyecto del edificio de San Juan de Dios y cómo creen que debería gestionarse?

R: La plataforma "Hospitalito Ya", que reclamaba que el Hospitalito del Rey fuera una residencia para mayores de gestión 100 % pública, se ha avivado ahora con lo de San Juan de Dios. Miedo me da abrir el periódico cada semana por si hemos pasado de la residencia de mayores que se aprobó en un pleno a un hotel, o ahora a una residencia compartida con un espacio hostelero y de gestión público-privada.

Nosotros lo que queremos es que haya una residencia de mayores de gestión 100% pública. Para eso es para lo que tienen que ponerse de acuerdo las tres administraciones. Es curioso lo fácil que llegan a ponerse de acuerdo para hacer obras y lo difícil que es hablar de personas.