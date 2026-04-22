El nuevo Carlos III de Toledo ya luce su césped: visitamos con el alcalde las obras para recuperar un "símbolo" de la ciudad

Carlos Velázquez ha visitado este miércoles la instalación deportiva, en el barrio de Santa Teresa. Javier Longobardo

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha recorrido este miércoles, junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el renovado campo de fútbol Carlos III. Las obras encaran su recta final y el recinto ha cambiado por completo con el inicio de la instalación del césped artificial.

El regidor ha hecho gala de toledanismo junto al concejal Iñaki Jiménez durante una visita a esta infraestructura, que trasciende lo deportivo para instalarse en la memoria emocional de la capital de Castilla-La Mancha.

Velázquez, quien incluso se ha guardado un pequeño fragmento de la nueva superficie como recuerdo, ha compartido impresiones con los operarios de la empresa concesionaria para conocer de cerca el ritmo de los trabajos.

El alcalde y el concejal Iñaki Jiménez se han llevado un pequeño trozo del nuevo césped artificial como recuerdo. Javier Longobardo

"Este campo es mucho más que una instalación deportiva. Es mucho más que un campo para hacer deporte. Representa un símbolo en toda la ciudad", ha apuntado el primer edil.

Velázquez ha recordado que el estadio original fue levantado por los propios trabajadores de la Fábrica de Armas, situada a escasos metros del terreno de juego, en el barrio de Santa Teresa.

Allí vivió sus tardes de gloria el emblemático club de fútbol 'Santa'. "Representa también una promesa pendiente que había con la ciudad", ha subrayado el alcalde.

Se pone fin así a dos décadas de ausencia de un espacio que no solo acogía partidos, sino también conciertos y eventos que marcaron a todos los toledanos que hoy superan los 30 años.

"Lo volvemos a recuperar para beneficio de todos los vecinos, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Patronato Deportivo Municipal, pero también como homenaje a todos los deportistas y a toda la ciudad de Toledo", ha destacado durante el recorrido.

La construcción de los vestuarios también ha empezado. Javier Longobardo

Estreno para el Corpus

La previsión municipal es que las obras concluyan en mayo aunque se podrían demorar hasta el 30 de junio sin incumplir los plazos fijados por los fondos europeos. El objetivo es que la inauguración oficial coincida con las fechas del Corpus Christi, el Día Grande de Toledo, que este año se celebra el 4 de junio.

El Ayuntamiento ya ultima un evento deportivo de gran carga simbólica para el estreno. En este acto, cuyos detalles se están cerrando, tendrán un papel protagonista los antiguos trabajadores de la fábrica, veteranos del equipo y la propia ciudadanía. "Lo más importante es Toledo", ha reiterado Velázquez.

El objetivo es que las obras finalicen en mayo. Javier Longobardo

A través de sus redes sociales, el alcalde también ha compartido un vídeo con la evolución del proyecto, reafirmando que el nuevo Carlos III "será una realidad muy pronto".

"Ya ha comenzado la colocación del césped artificial, elaborado con sustrato de ecolastane, un material sostenible y reciclable", detalla la publicación en redes sociales.

Toledo contará así con "el primer campo de fútbol de Europa en utilizar este componente alternativo al caucho" —bajo el proyecto @life_t4c—, un avance que cuenta "con el sello de calidad de la FIFA".