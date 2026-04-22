La Diputación organiza un certamen de pintura en cuatro enclaves únicos de Toledo: hasta 4.000 euros en premios

La Diputación de Toledo, a través de su Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural, ha puesto en marcha por primera vez el I Certamen de Pintura Rápida 'La Naturaleza de Toledo', una propuesta que une arte, paisaje y participación ciudadana con el objetivo de poner en valor la riqueza natural de la provincia y fomentar la creación artística en contacto directo con el entorno.

La iniciativa se desarrollará el 23 de mayo de 2026, dentro de los actos del Mes de la Provincia organizados por el Gobierno de la Diputación, celebrándose de forma simultánea en cuatro espacios representativos de los ecosistemas toledanos: la Campana de Oropesa (Calera y Chozas); los Montes de Toledo (Las Navillas-Menasalbas); la Mancha húmeda (Villafranca de los Caballeros); y la Sagra (Numancia de la Sagra).

Cada uno de estos escenarios ofrecerá a los participantes la posibilidad de interpretar, desde la pintura, la diversidad paisajística de la provincia.

Cartel del certamen.

La Diputación refuerza así su compromiso con la cultura y con el apoyo a la creación artística en todas sus formas, especialmente a través de iniciativas abiertas que permiten la participación tanto de artistas consolidados como de aficionados a la pintura.

Este certamen nace con la voluntad de acercar el arte a la ciudadanía, sacar la creación de los espacios habituales y situarla en contacto directo con la naturaleza y con los pueblos de Toledo.

La provincia como modelo

Al mismo tiempo, la propuesta pone el foco en la riqueza de la provincia, en sus paisajes singulares y en su patrimonio natural y etnográfico, invitando a redescubrirlos desde la mirada artística. La pintura se convierte en una herramienta para reconocer, valorar y difundir la identidad de los distintos territorios toledanos.

Podrán participar personas mayores de 14 años residentes en territorio nacional, con inscripción gratuita a través de la web de la Diputación hasta el 18 de mayo de 2026.

Las obras deberán realizarse in situ, sin apoyos externos ni elementos que identifiquen al autor, reforzando el carácter espontáneo y directo del certamen. Durante la jornada, los participantes dispondrán de la mañana para crear sus obras en el propio entorno natural, que serán valoradas posteriormente por un jurado especializado que tendrá en cuenta aspectos como la composición, la técnica, la originalidad o el equilibrio cromático.

El certamen entregará 4.000 euros de premio, 1.000 euros para la mejor obra en cada uno de los cuatro emplazamientos, además de hasta cuatro accésits,

Las piezas premiadas pasarán a formar parte del fondo artístico de la Diputación de Toledo, contribuyendo a la conservación de la creación contemporánea vinculada al territorio.

Con esta primera edición, la institución provincial da un paso más en su apoyo a la cultura como elemento vertebrador de la provincia, apostando por iniciativas que no solo impulsan el talento artístico, sino que también refuerzan el vínculo entre la ciudadanía y el valor de sus pueblos, sus paisajes y su patrimonio.