El Sescam traslada de centro sanitario a una pediatra tras inventarse decenas de citas para "inflar" su agenda en Sonseca

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha trasladado de su puesto de trabajo habitual a una pediatra del Centro de Salud de Sonseca (Toledo) tras descubrirse, hace aproximadamente dos semanas, que inventaba citas médicas ficticias en su agenda para "reducir su carga asistencial".

La profesional fue descubierta después de que una madre accediera a la aplicación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para consultar el historial médico de uno de sus hijos, así lo avanzó el lunes CMM Noticias.

Esta madre, Estefanía Estévez, relata a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cómo descubrió el engaño casi por casualidad. Todo comenzó cuando acudió al centro de salud con uno de sus hijos, de apenas 15 meses, que presentaba fiebres muy altas y un llanto inconsolable. "Estuve llamando toda la mañana y no cogían el teléfono ni para atrás", relata la madre.

Ante la desesperación, decidió presentarse allí físicamente: "Dije, voy a acercarme y, si no me ven, me voy directa a Toledo". Para su sorpresa, la pediatra la recibió de inmediato porque, a pesar de lo que indicaba el sistema de citas, la consulta estaba desierta. "Nunca tiene a nadie en el pasillo. Me vio cinco minutos, no me dijo nada y me derivó directamente al hospital".

Decenas de citas concertadas

El verdadero engaño se reveló horas después. Al acceder a la aplicación del Sescam para consultar los resultados de unos análisis, Estefanía descubrió algo inaudito: la pediatra había registrado una segunda cita esa misma mañana, media hora después de que ella se hubiera marchado.

"Yo he ido una vez, no dos", pensó. Pero la situación empeoró al revisar los días siguientes. "Tenía citas presenciales y telefónicas acumuladas para mis dos hijos mellizos. Incluso ponía que ya me habían llamado a horas en las que yo estaba trabajando pendiente del móvil y no había recibido nada".

Estévez compartió su caso con otras madres y confirmó que lo mismo estaba pasando con decenas de niños. "Cuando iba a la consulta veía el pasillo vacío y a la pediatra siempre sentada", relata

Apercibimiento profesional

Lo que parecía un error puntual resultó ser una práctica sistemática. Según la madre afectada, la pediatra —que se incorporó al centro en octubre— no solo utilizaba los historiales de sus pacientes asignados, sino que captaba niños de la agenda de la otra pediatra del centro y de pueblos cercanos como Ajofrín, Orgaz o Mazarambroz.

"Lo más fuerte es que cogía niños que ni siquiera eran de su agenda", señala Estefanía. "Incluso en los días que pasaba consulta en Ajofrín, se apuntaba niños de otros pueblos para justificar que estaba trabajando por lo que se inflaba la agenda para no hacer su función".

Fuentes del Sescam ha confirmado a este medio que la Gerencia de Atención Primaria de Toledo tuvo conocimiento hace aproximadamente dos semanas. Desde ese momento actuó de manera inmediata realizando un apercibimiento a la profesional y ya no desarrolla su actividad en ese centro.

Además, indican que se están analizando los hechos con el máximo rigor para determinar lo ocurrido y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan.

Investigación abierta

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado este martes en los micrófonos de CMM que la profesional ha sido reemplazada por otra para pasar consulta y así garantizar la atención a los 18.000 habitantes de la comarca.

"Hemos sido sensibles a la preocupación de estas madres, pero es un caso aislado", ha declarado el consejero, asegurando que se llegará hasta el final de la investigación para depurar responsabilidades administrativas.

Sin embargo, para Estefanía y el grupo de padres afectados, el daño va más allá de una agenda llena. "Sabemos de al menos tres familias a las que les han modificado el historial médico, y eso es algo gravísimo", advierte.

Aunque el miedo a las represalias ha hecho que muchos padres prefieran no denunciar públicamente, la determinación de Estefanía ha servido para destapar un fraude que afectaba directamente a la salud de los más pequeños de la comarca.



