Mora se prepara para recibir a 40.000 personas en su Fiesta del Olivo: "No existe un festejo así en toda Castilla-La Mancha"

Mora (Toledo) cuenta las horas para el fin de semana más esperado. Desde hace 68 años, este municipio homenajea a su producto más conocido en la Fiesta del Olivo (FDO) una celebración que marcaba el final de la dura pero satisfactoria tarea de la recolección de la aceituna y que con los años ha crecido hasta convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Entre los trajines de esos últimos preparativos -la FDO arranca el sábado 25 y se prolonga hasta el lunes 27- el alcalde moracho, Emilio Bravo, ha hecho un hueco en su agenda para atender la llamada de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. "Son tres días en los que Mora recibe a 30.000 o 40.000 personas. No existe un festejo así en toda Castilla-La Mancha", reconoce.

De cara a esta edición, la principal novedad tiene que ver con la seguridad de su acto principal, el desfile de carrozas de la mañana del domingo que este año movilizará a más de una veintena de peñas y a una docena de carros engalanados.

"Los carroceros llevaban dos años pidiéndonos más seguridad durante el recorrido. Al final es un recorrido urbano, la gente se cruza e incluso el año pasado, uno de los tractores tuvo algunos problemas al hacer una maniobra", asegura Bravo.

Ante esta situación, desde el Consistorio han optado por vallar todo el recorrido y dar un paso más en el desarrollo de este desfile. "Entendemos que al principio a la gente le pueda parecer raro pero es un paso necesario que la Junta de Seguridad dio el visto bueno", explica el regidor moracho, quien añade que este dispositivo estará compuesto por "vallas fijas" que en cualquier caso "tendrán habilitados algunos lugares de paso para que quien quiera cruzar la calle lo haga con garantías".

El alcalde de Toledo, Emilio Bravo, durante el desfile de carrozas de la Feria del Olivo 2025. Javier Longobardo

Más allá de esta decisión, Bravo reivindica un programa de actos cargado de diversidad y actos enfocados a todos los públicos.

"La gente se vuelca con la fiesta y es importante que haya actos enfocados para todos. Sin ir más lejos, el viernes hay un festival de Dj's que ya lleva más de 3.000 entradas vendidas y a la misma hora, en el auditorio, hemos programado otro de rock. Yo, por mi edad, iré al segundo", asegura entre risas.

Un momento del desfile de la FDO 2025. Javier Longobardo

Actos festivos, en los que también tiene su hueco el folclore y que se entremezclan con otros de carácter cultural como los concursos de pintura, poesía o Naturaceite, una jornada en torno al gran protagonista de la fiesta que se celebrará por sexto año consecutivo con la presencia, entre otros, del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Potencial económico

Tres días de celebraciones que también tienen un retorno económico importante para Mora y toda su comarca. En este sentido, Bravo apunta que "si ahora mismo buscas un restaurante para comer o cenar, o un alojamiento, seguramente lo tengas muy difícil". Incluso, recuerda como en la pasada edición "la representación que vino de Martos (Jaén), municipio con el que estamos hermanados, tuvieron que irse a dormir a Toledo porque aquí no encontraron nada".

Como suele ser habitual, el pistoletazo de salida de la FDO será el pregón oficial, un acto que estará presentado por la periodista local Clara Martín Sánchez-Pérez y que coronará a las reinas y damas. Este año, el honor de pregonar esta fiesta recae en Ángel Cervantes, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo.

FDO 2025. Javier Longobardo

En este caso, tanto presentadora como pregonero son dos destacados morachos, lo que Bravo supone un doble orgullo. "Durante muchos años, elegíamos como pregoneros a políticos o personajes de fuera. Cuando decidimos otorgar este protagonismo a gente del pueblo, la gente lo acogió muy bien porque por suerte tenemos a morachos que destacan tanto en España como fuera del país", agrega.

Una reivindicación que ahonda un poco más en las raíces de una fiesta que ya es parte indisoluble de la identidad de Mora como principal productor de aceite de oliva de la región.