El reto de 3 jóvenes toledanos que pedalearán 2.500 km hasta Roma por el Alzheimer: "Este viaje será nuestro recuerdo"

Estos treintañeros, amantes del deporte, están preparando un desafío que trasciende lo deportivo. Cedida

Néstor Bravo, su hermano Alfredo y su amigo Luismi recorrerán este agosto 2.500 kilómetros en bicicleta. Su meta: unir la localidad toledana de Recas con la plaza de San Pedro, en Roma.

El desafío consta de 15 etapas que atraviesan España, Francia e Italia, siguiendo el Camino de Santiago y la Vía Francígena. Lo hacen con un objetivo claro: dar visibilidad y aportar su grano de arena en la lucha contra el Alzheimer.

Los tres aman el deporte y lo practican de forma semiprofesional, pero esta decisión va más allá de lo físico. Realizarán el viaje sin coche de apoyo para recaudar fondos para la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Toledo. La entidad, además, regresará pronto a su sede reformada en los antiguos chalés de la Escuela de Gimnasia.

Néstor tiene 33 años y es profesor de Primaria. Actualmente compagina el estudio de las oposiciones con la preparación del reto. De hecho, usa la bicicleta tres días a la semana para ir a su colegio en Camarena; así entrena sin perder horas de estudio. "Salimos el 4 de agosto porque yo oposito y los trámites mandan", explica.

La fecha exacta depende de la burocracia, ya que debe asegurar su plaza antes de partir. Le acompañan su hermano gemelo, Alfredo, y Luismi, mecánico de Iveco y compañero habitual de rutas.

Foto cedida

La posibilidad de dormir al raso

Juntos han fundado un club de ciclismo en su pueblo. Ahora, buscan una experiencia que les marque para siempre: "Si algún día tenemos una historia que contar de mayores, queremos que sea una que nos haya calado de verdad".

Viajarán con todo el equipaje a cuestas. Están acostumbrados: hacen el Camino de Santiago cada dos años y la ruta a Guadalupe cada temporada. Para esta aventura italiana no descartan imprevistos. "Ya nos ha tocado dormir al raso alguna vez. En Francia, si no encontramos nada, tiraremos de supervivencia. No hay problema", apunta Néstor con optimismo.

El Camino de Santiago. Cedida

Del abuelo paterno a las prácticas...

La motivación nace de la memoria familiar. Los hermanos Bravo vivieron de cerca la enfermedad de su abuelo paterno. Néstor aún recuerda sus historias vendiendo huevos con un carro.

Este viaje es su forma de fabricar un recuerdo imborrable ante el miedo al futuro."Queremos que este sea el viaje que recordemos si alguna vez nos falta la memoria", explica.

A este vínculo se suma la experiencia de Alfredo. Como docente universitario, realizó sus prácticas de fisioterapia en AFA Toledo. Allí conoció la dureza de la patología y cómo se pierden las facultades más básicas.

Los hermanos en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Cedido

Aquello le impactó especialmente, pues el diagnóstico de su abuelo coincidió con sus prácticas. "Veía cómo a los usuarios se les olvidaba su cara o cómo tenían que sentarse. Le chocó mucho pensar que a nuestro abuelo también le pasaría", comentan.

El dinero recaudado servirá para equipar la sede remodelada de la asociación en el Parque de la Integración en Toledo. Tras las obras financiadas con fondos europeos, toda ayuda es poca. "Ahora que van a tener instalaciones nuevas, les hará falta renovar material. Todo lo que recaudemos será para lo que ellos necesiten", indica el grupo.

Salida desde la plaza del Ayuntamiento

AFA Toledo ofrece centro de día, talleres de memoria y apoyo a las familias. Su sede está en pleno proceso de mejora para ser más accesible. Para apoyar la causa, el próximo 2 de agosto el Ayuntamiento de Toledo colaborará en un acto previo a la salida. Se espera la presencia del alcalde, Carlos Velázquez, y del concejal de Deportes, Rubén Lozano.

Además, los jóvenes invitan a cualquier ciclista a unirse en algún tramo. "Esto está abierto a todo el mundo: el que quiera pedalear una etapa con nosotros, que venga", animan.

El equipo ha creado un perfil en redes sociales para difundir el desafío e ir avanzando novedades. Para colaborar con AFA, se puede contactar con la asociación, hacer donaciones o hacerse socio. Es una forma de ayudar frente a una enfermedad que borra los recuerdos y se convierte en un reto diario para familias enteras.

El objetivo final de estos tres amigos es que el esfuerzo trascienda lo deportivo. "Amamos la bici, pero queremos contar que esto no quedó solo en el deporte. Hay caminos que merecen ser recorridos y causas que merecen ser pedaleadas".