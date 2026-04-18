Roban 15 animales de la perrera de Toledo: la Policía Local investiga la sustracción tras la denuncia de Medio Ambiente

La Policía Local de Toledo investiga el robo de 15 perros del centro de protección animal de la capital de Castilla-La Mancha, unas instalaciones gestionadas por Dog Horse City y situadas en el periférico paraje de San Bernardo

La empresa concesionaria ha explicado que la sustracción se produjo la semana pasada tras el acceso no autorizado de personas al centro. La Concejalía de Medio Ambiente que dirige Rubén Lozano ha denunciado los hechos.

En un mensaje publicado en sus perfiles en redes sociales, Dog Horse City ha solicitado la colaboración ciudadana. "Cualquier detalle puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y recuperar a los animales".

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han asegurado que el cuerpo municipal de seguridad trabaja para "esclarecer los hechos lo antes posible".

Los animales sustraídos son de distintas razas y sexos. Se desconoce la causa del incidente y su motivación, aunque cabe imaginar la posibilidad que los ladrones pretendan usarlos para peleas.