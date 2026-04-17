Mora (Toledo) volverá a ser epicentro del sector olivarero y oleícola con la sexta edición de NaturAceite

La localidad toledana de Mora acogerá el próximo viernes 24 de abril la VI edición de NaturAceite, una jornada técnica de referencia para el sector oleícola de Castilla-La Mancha que se celebrará en la Escuela de Música del municipio.

El evento reunirá a representantes institucionales, expertos del sector, profesionales de la comercialización y productores con el objetivo de abordar los principales desafíos y oportunidades del aceite de oliva en el contexto actual y las estrategias de las pequeñas productoras a la hora de vender.

La jornada dará comienzo a las 9:45 horas con la recepción de asistentes, seguida de la inauguración oficial a las 10:00 horas, en la que participarán el Alcalde de Mora, Emilio Bravo Peña; el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán; la Diputada delegada de Medio Ambiente, Ganadería y Agricultura de la Diputación de Toledo, Marina García Díaz-Palacios; el Director de AgroBank Castilla-La Mancha y Extremadura, Pedro A. Martínez Atalaya; y la Directora de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller.

A las 10:30 horas tendrá lugar la primera mesa redonda centrada en la actualidad del sector, bajo el título 'Los retos de la comercialización: oportunidades y desafíos en el contexto actual', moderada por la periodista Raquel Salinero. En ella participarán José María Penco, director de AEMO y del Concurso Internacional EVOOLEUM; Consoli Molero, Gerente de Colival (Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas); y Pedro Antonio Morejón, director territorial del ICEX en Castilla-La Mancha.

Posteriormente, a las 11:30 horas, se celebrará una segunda mesa redonda titulada 'Las estrategias de los productores', moderada por Antonio Mateos, director del Seminario de Gastronomía de la UCLM y presidente del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha. En este espacio intervendrán Laura García del Proyecto Los Aires de Arcicóllar (Toledo), José López, de la almazara Oleo Pepillo en Valdepeñas (Ciudad Real); José María Guerrero, de Práxedes en Navahermosa (Toledo); y Jesús Fernández Cabrera de La Tierra de Santa Bárbara en Orgaz (Toledo).

Tras la clausura, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de aceites de oliva virgen extra (AOVE) elaborados por las almazaras invitadas.

La entrada es gratuita, pero será imprescindible la inscripción previa a través del formulario online disponible en este enlace https://www.mora.es/areas/FDO/jornadasTecnicas/Naturaceite