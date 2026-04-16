José Julián Gregorio entrega cerámica talaverana al papa León XIV y recibe sus "mejores deseos" para la ciudad

El Papa León XIV y el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en el Vaticano.

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha asistido a la inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana, un acto solemne celebrado en el Vaticano en el que fue recibido por el Papa León XIV en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.

Durante la audiencia, el regidor talaverano ha entregado al Pontífice dos obsequios elaborados en el taller Cerámica San Ginés: un copón personalizado y una medalla dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo.

Cabe recordar que el Papa León XIV visitó el santuario de Genazzano pocos días después de su elección en mayo de 2025, donde oró ante la Virgen del Buen Consejo.

Ambas piezas, de cerámica talaverana, representan uno de los grandes símbolos de identidad de la ciudad, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Con este gesto, Gregorio ha querido destacar la artesanía local y reforzar la proyección internacional de Talavera de la Reina a través de su cerámica, emblema de arte y tradición.

El encuentro ha tenido lugar en la Sala Clementina, espacio reservado para audiencias formales con representantes institucionales y miembros de la Curia romana.

Según ha explicado el propio alcalde, Su Santidad trasladó sus "mejores deseos" para Talavera y su comarca.

Cuando Robert Francis Prevost resultó elegido Papa en mayo de 2025, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, rememoró que, siendo general de los Agustinos, ya había estado en Oropesa y en Talavera, donde conoció a la comunidad de Agustinas.