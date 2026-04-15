Sor Julia abre las puertas de la clausura en Toledo: "Hacen falta vocaciones, pero también buenos matrimonios"

La capilla de San Jerónimo del convento de las Concepcionistas es uno de los espacios que se podrán visitar. Esta mañana, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, la madre superiora de las Concepcionistas, sor Julia, y el gerente del Consorcio, Jesús Corroto.

El silencio de la clausura se verá interrumpido de forma excepcional este fin de semana en Toledo. En el marco del 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo, cuatro conventos que albergan siglos de vida espiritual abrirán sus puertas para mostrar no solo su valor artístico, sino la vida que late tras sus muros: la de las monjas de clausura.

Se trata de las XIV Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa que permitirá visitar espacios habitualmente restringidos en los conventos de las Concepcionistas Franciscanas, San Clemente, los Carmelitas Descalzos y Santa Isabel de los Reyes, todos en el barrio más antiguo de la capital.

El alcalde de Toledo y presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, ha destacado la excepcionalidad de la cita. "Lo que este fin de semana se vivirá en Toledo se puede vivir en muy pocos lugares de todo el mundo. Es una puerta abierta a la historia y al patrimonio material e inmaterial".

Museo del convento de Santa Isabel de los Reyes. Javier Longobardo

Velázquez ha querido agradecer la generosidad de las comunidades religiosas al abrir la puerta de sus casas en una vida de clausura. "Agradezco lo que rezan por la ciudad de Toledo porque lo notamos. Es un auténtico tesoro lo que tenemos".

La verdadera protagonista de esta apertura, Sor Julia, madre superiora de las Concepcionistas, ha reconocido que, aunque no es partidaria de "abrir al público con mucha frecuencia", entiende esta excepción como una oportunidad "de catequesis" a través del patrimonio artístico que albergan.

Una de las cúpulas del convento de las Concepcionistas Franciscanas de Toledo.

"No se queden solamente en el arte. Esto nos tiene que invitar a entrar más adentro de nosotros; que se lleven esa llamada a la vida interior", ha expresado la religiosa.

Sor Julia, que actualmente convive con otras 12 hermanas en una comunidad de 13 monjas, ha lanzado un mensaje que trasciende lo arquitectónico y se acerca a lo espiritual y religioso. "Es verdad que hacen falta monjas, vocaciones, pero también hacen falta buenos matrimonios. Lo importante es que escuchemos la voz de Dios".

Sobre la convivencia con las visitas, ha recordado que rompe con su vivencia diaria, elegida, singular y distinta a la del resto de la ciudadanía. "Si abrimos mucho, nuestra vida de silencio y recogimiento se nos va. Tienen que ayudarnos a cuidarla y comprenderla", ha señalado.

Joyas ocultas: pinturas murales, alfarjes...

El gerente del Consorcio, Jesús Corroto, ha detallado el esfuerzo de rehabilitación realizado con dinero público en estos espacios gracias a la financiación del organismo dentro de su partida presupuestaria destinada a edificios declarados BIC (Bienes de Interés Cultural) con el ánimo de conservación patrimonial en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 40 años.

Una de las últimas intervenciones fue en la capilla de San Juan en las Concepcionistas, donde una fuga de agua en las cocinas permitió descubrir un alfarje policromado de la orden franciscana que databa de antes de 1501, cuando llegaron las monjas. "Queríamos compartir estos lugares excepcionales. Hemos adaptado los horarios para que sean cómodos para su vida diaria, respetando sus misas y ratos de oración", ha explicado Corroto.

Por su parte, Soledad Sánchez-Chiquito, directora de gestión patrimonial del organismo, ha subrayado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la singularidad de lo que el visitante podrá encontrar en las visitas a los distintos espacios.

En las Concepcionistas destaca un "bendiciario", un pozo en el suelo de la capilla antedicha que recoge las partículas del cuerpo de Cristo tras lavar los purificadores de la misa, un elemento que no se ha detectado en ningún otro convento de la ciudad, explica, además de las pinturas murales o la cúpula de la capilla de San Jerónimo.

Sor Julia muestra el "bendiciario" del convento, un pozo que recoge las partículas del cuerpo de Cristo tras lavar los purificadores de la misa.

Respecto al resto de elementos visitables este fin de semana, ha indicado que "las capillas de los Carmelitas son espectaculares, con una profusión de colores que estaban tapados por la cal y que ahora la gente no puede dejar de mirar", añade Sánchez-Chiquito.

En Santa Isabel de los Reyes, además, se podrán contemplar las puertas monumentales del siglo XIV con rojos y verdes ocultos que actualmente continúa restaurando el Consorcio.

La celosía de las puertas de Santa Isabel con las tonalidades rojas y verdes descubiertas con la restauración. Javier Longobardo

Visitas guiadas y gratuitas

Las visitas serán gratuitas y guiadas, sin necesidad de reserva previa, por estricto orden de llegada. Para gestionar las esperas, que se prevén multitudinarias tras el éxito de las jornadas de las torres en marzo, se entregarán tiques y se realizarán teatralizaciones en los accesos.

Los horarios varían según el convento para respetar la vida monástica, los horarios de misas y de la vida contemplativa de las comunidades religiosas.

San Clemente abrirá de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas ambos días. Santa Isabel de los Reyes recibirá visitas el sábado (11:00-13:30 y 16:30-18:30) y el domingo solo por la mañana (11:00-13:30). Las Concepcionistas abrirán de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas, mientras que los Carmelitas lo harán el sábado en horario partido y el domingo de 10:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30. El último pase será siempre 30 minutos antes del cierre de cada turno.

Como ha recordado el alcalde, se trata de una oportunidad para entrar en rincones "excepcionales" de una ciudad que "se diseñó militarmente para que no entrara nadie" y que hoy, gracias a las comunidades religiosas, se muestra como una "ciudad de puertas abiertas".