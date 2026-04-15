La actriz Adriana Ugarte rueda en Toledo la serie 'Sira', continuación del universo 'El tiempo entre costuras'

La actriz Adriana Ugarte durante el rodaje de 'Sira' en la plaza de toros de Toledo.

La plaza de toros de Toledo se ha transformado estos días en un plató de cine para acoger el rodaje de 'Sira', la serie basada en la novela de María Dueñas y que da continuación al universo de 'El tiempo entre costuras' con la actriz Adriana Ugarte como protagonista.

Numerosos toledanos y curiosos que pasaban este martes por las inmediaciones del coso toledano se encontraban con un importante despliegue que también ha afectado al aparcamiento y al paso de vehículos rodados por la calle Huérfanos Cristinos durante algunos momentos de la tarde.

En estas escenas que se están rodando en Toledo para la producción que impulsan Atresmedia y Netflix, está participando la protagonista principal junto a decenas de figurantes vestidos de época para un rodaje ambientado en los años inmediatamente posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial.

Atresmedia ya avanzó que esta nueva ficción producida por Buendía Studios Bizkaia había arrancado su rodaje el pasado mes de noviembre en diferentes localizaciones nacionales e internacionales como Madrid, Vizcaya o Marruecos.

Dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio, la serie cuenta con un elenco de actores que completan Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido.

En esta nueva aventura de espías, el personaje de Sira Quiroga buscará reinventarse colaborando con el Servicio Secreto Británico hasta que un suceso, justo antes de ser madre, cambiará todo y le obligará a cambiar de planes. Esta sucesión de aventuras le llevará a vivir aventuras en Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger.

Éxito de 'El tiempo entre costuras'

En principio, Atresmedia tiene previsto programar esta serie en el prime time de Antena 3 buscando emular el éxito que ya cosechó en 2013 con 'El tiempo entre costuras', la adaptación al cine de la novela homónima de la puertollanense María Dueñas.

Esta serie se convirtió en todo un fenómeno de crítica y audiencia que llegó a exportarse a más de 70 países recogiendo numerosos premios.