El Gobierno mantiene los plazos de las obras del tercer carril de la TO-23 de Toledo pese a un "retraso administrativo"

Imagen de archivo de la carretera TO-23 del barrio del Polígono de Toledo.

El Gobierno de España mantiene los plazos de las obras del tercer carril de la carretera TO-23 del barrio toledano del Polígono pese a un retraso en la apertura de las ofertas para iniciar los trabajos, que se deben a una cuestión "administrativa".

Así lo ha explicado el delegado del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien ha garantizado que las plicas se abrirán "este mes" y que el "retraso administrativo" ha respondido a "mejoras técnicas en el pliego de condiciones" del concurso.

En declaraciones a EFE, Sabrido ha señalado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha suspendido la apertura de sobres debido a "motivos administrativos".



El socialista ha aclarado que "no se ha suspendido" el procedimiento, sino que "se retrasa por mejoras técnicas del pliego".

También ha afirmado que esta situación no se prolongará más de un par de semanas para abrir las ofertas este mes, el paso previo a la adjudicación de la obra. La previsión es que los trabajos comiencen "en cuanto pase el verano".



El delegado ha señalado que "se están mejorando una serie de informes técnicos para garantizar la seguridad de las obras y el buen funcionamiento de las mismas".

También ha incidido en que no se trata de una paralización del proceso ni una suspensión, sino que es un "retraso de una o dos semanas".

El Ministerio sacó a licitación el pasado diciembre el proyecto de construcción para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 y la carretera TO-23.

Este documento define con detalle técnico la actuación que permitirá ampliar la capacidad de esta vía clave en la vertebración del tráfico en la capital toledana.

La duración de la actuación se estimó en "12 meses" y el proyecto fue redactado por los ingenieros del Ministerio en colaboración con la consultora toledana TECO.

La reacción del Ayuntamiento: "Una vergüenza"

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, no ha tardado en reaccionar a la noticia y ha calificado como "una vergüenza y una auténtica tomadura de pelo" la decisión del Ministerio "de suspender la apertura de las ofertas del contrato".

El edil ha mostrado el "profundo malestar e indignación" ante "un nuevo retraso" que se suma a una tramitación que "lleva años acumulando demoras injustificables" mientras los ciudadanos siguen sufriendo atascos diarios en uno de los accesos más importantes de la ciudad", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El Gobierno central vuelve a dar la espalda a Toledo, no estamos ante un simple trámite administrativo, sino ante una infraestructura vital que afecta directamente a miles de vecinos, trabajadores y empresas del Polígono industrial", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha criticado la postura del equipo de gobierno del alcalde Carlos Velázquez asegurando que "se enteran de los avances" de las obras "por la prensa” y "no se preocupan por conocer de primera mano el estado de la licitación a través de la administración competente", ha lamentado.