La Diputación de Toledo refuerza su plantilla sanitaria para gestionar la futura Unidad de Daño Cerebral de Toledo

La Unidad de Daño Cerebral de Toledo tendrá 40 camas de hospitalización y 40 plazas para rehabilitación terapéutica y dará servicio a entre 200 y 400 pacientes anuales.

El fantasma de la privatización se despeja definitivamente en la provincia. La futura Unidad de Daño Cerebral de Toledo será de gestión íntegramente pública y se especializará en la atención de las fases subagudas y de recuperación de los pacientes.

Para garantizar este servicio directo, la Diputación de Toledo ya ha reforzado su estructura de personal con la convocatoria de diversos perfiles sociosanitarios en la oferta de empleo de 2025, apostando por un trato humanizado para quienes afrontan el difícil proceso de rehabilitación tras un ictus.

Bajo esta premisa funcionará el nuevo recurso que la institución provincial abrirá en la Residencia Social Asistida 'San José' ubicada en el barrio de Azucaica.

Plano del proyecto.

Se trata de un proyecto que busca dignificar la atención sociosanitaria y permitir que los pacientes cuenten con un centro de referencia en su propia provincia, evitando desplazamientos innecesarios a otras regiones.

Esta unidad, pionera en Toledo, contará con personal propio de la institución y una colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para la derivación y el seguimiento de los usuarios desde el área de Neurología.

Negociaciones y futuro convenio

Ambas administraciones fraguan actualmente un convenio de colaboración para cubrir un vacío asistencial histórico, ya que el territorio no dispone actualmente de un recurso especializado de estas características, confirman ambas partes a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Desde el Sescam confirman que la colaboración se estrecha dentro de su estrategia de ampliación de la red de recursos, mostrándose abiertos a trabajar con la Diputación de forma alineada con la estrategia regional que se está definiendo para las fases subaguda y crónica.

Interior de las espaciosas habitaciones.

La relevancia de este centro se entiende mejor al analizar las cifras regionales, ya que Castilla-La Mancha registra unos 4.600 casos de ictus al año. Aunque la región cuenta con siete unidades especializadas en fase aguda repartidas por las principales ciudades, la atención en fase subaguda ha estado liderada hasta ahora por el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara.

La incorporación de la unidad de Toledo reforzará este esquema, sumándose a los nuevos planes de Sanidad en Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan tras firmar convenios de colaboración con empresas privadas para atender pacientes.

Para que esta atención integral se preste exclusivamente con medios propios, la Diputación ha garantizado la gestión pública descartando la externalización incluso en servicios no asistenciales, informan a este periódico.

Dos médicos, tres fisios, cuatro enfermeros...

En la oferta de empleo público de 2025 se han convocado plazas de turno libre para un psicólogo, cuatro enfermeros y especialistas en Medicina del Trabajo y Geriatría, además de tres fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales.

Estos profesionales resultarán fundamentales para la puesta en marcha del proyecto y fortalecerán también la Unidad de Cuidados Paliativos y la propia residencia, que asiste a más de 300 personas.

Las habitaciones cuentan con terraza.

En el plano técnico, la institución provincial ultima la licitación de las obras del nuevo pabellón, que se ubicará en el espacio de un antiguo edificio demolido tras 17 años en desuso.

El proyecto cuenta con una inversión de 10 millones de euros para levantar un inmueble funcional de casi 6.000 metros cuadrados que espera abrir sus puertas en abril de 2027.

El gimnasio.

El centro ofrecerá 40 camas de hospitalización para larga estancia y otras 40 plazas de hospital de día, lo que permitirá que unos 400 pacientes pasen cada año por sus programas de rehabilitación.

La piscina terapéutica exterior.

Arquitectónicamente, la infraestructura diseñada por el estudio madrileño Lahoz López seguirá la vanguardia del Hospital Nacional de Parapléjicos. El edificio contará con una sala de terapias de 1.500 metros, gimnasio, piscina terapéutica y un extenso jardín de 2.700 metros cuadrados.

Las habitaciones individuales estarán completamente domotizadas y dispondrán de terraza y espacio para acompañantes, todo ello bajo un diseño de accesibilidad total de dos plantas comunicadas mediante una rampa que facilita el contacto directo con el entorno natural del barrio de Azucaica.

Rampa.

Finalmente, el centro no solo atenderá las necesidades clínicas, sino que también albergará sus propias consultas para mayor comodidad del usuario y reservará espacios para entidades como la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido (ADACE).

A través de la cesión de espacios rotatorios, estas organizaciones podrán ofrecer asesoramiento y acompañamiento a las familias en momentos de incertidumbre, tejiendo así una red de apoyo integral que complemente la asistencia sanitaria pública.