Talavera de la Reina y sus Mondas muestran la unión y la fraternidad entre pueblos: "Aquí no reina la discordia"

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina durante el Gran Cortejo de las Mondas 2026. Ayuntamiento

Talavera de la Reina ha vuelto a vestirse de gala para celebrar su fiesta más ancestral: las Mondas. Este 2026 han desbordado todas las previsiones, consolidándose no solo como una cita de Interés Turístico Nacional, sino como un escaparate de la fraternidad y unidad de toda la comarca.

Bajo la presidencia del alcalde, José Julián Gregorio, la ciudad de la cerámica ha vivido un Gran Cortejo donde han participado cerca de 5.000 personas y que además, este 2026 ha recuperado su itinerario histórico partiendo desde la Plaza del Pan hasta desembocar en la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

Participación de una delegación de la Embajada de China durante las Mondas 2026. Ayuntamiento

Uno de los hitos de este año ha sido la presencia institucional de la Embajada de China, una participación que catapultó a las Mondas a una dimensión global. "Hoy somos un modelo a seguir porque aquí, en Talavera, no reina la discordia, sino la unión y la fraternidad entre pueblos hermanos", ha aseverado Gregorio.

La "Capilla Sixtina" de la cerámica

Tras el tradicional intercambio de bastones con centenares de alcaldes y autoridades de la comarca y ciudades hermanas en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, el regidor talaverano ha aprovechado este marco para poner en valor las obras de mejora del templo, al que ha definido como la "Capilla Sixtina de la cerámica talaverana".

Intercambio de bastones en las Mondas 2026 de Talavera de la Reina. Ayuntamiento

Reivindicación por el Puente Viejo

Por otro lado, José Julián Gregorio ha aprovechado el escaparate de las Mondas para lanzar un mensaje al Gobierno de España. El alcalde ha recordado con amargura que hace un año el Puente Viejo sucumbió a la crecida del río Tajo y ha lamentado que la ciudad siga "a la espera de que el Ministerio tenga a bien facilitarnos el proyecto".

"Tened por seguro que este alcalde sigue reclamando lo que a los talaveranos nos pertenece, que es un puente levantado de nuevo sobre el Tajo", ha sentenciado.

Mondas 2026 de Talavera de la Reina. Ayuntamiento

Un futuro de unidad y empleo joven

Con la Basílica repleta de ofrendas y "muestras de cariño hacia la Alcaldesa Perpetua", el regidor ha mostrado su gratitud a todos los vecinos y visitantes que han hecho que Talavera de la Reina "resplandezca".

Bajo el manto de la Virgen, Gregorio ha pedido "protección, unidad, concordia y, sobre todo, empleo para nuestros jóvenes". Su objetivo, ha dicho, es que la ciudad sea capaz de "retener talento" y que las nuevas generaciones no tengan que marcharse.

Mondas 2026 de Talavera de la Reina. Ayuntamiento

"Talavera es una ciudad acogedora, la casa de todos", ha concluido, cerrando unas Mondas que ya miran al futuro sin perder de vista sus raíces milenarias.