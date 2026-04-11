Una tubería revienta frente al Hospital Universitario de Toledo y anega la avenida Río Guadiana

Un reventón en una tubería del sistema de suministro de agua en las inmediaciones del Hospital Universitario de Toledo ha provocado la inundación de la avenida Río Guadiana y algunas calles aledañas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13:00 horas. En ese momento, la presión que ha ejercido la rotura ha abierto un agujero en la acera por la que ha brotado el agua que ha anegado la calzada.

Hasta el lugar han acudido trabajadores de Facsa Toledo que han procedido a cortar el suministro en un primer momento para llevar a cabo la reparación de la conducción afectada.

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han confirmado a este medio que una vez comenzadas las labores de reparación, se estima que se prolonguen durante 6 horas, aproximadamente.

El corte de suministro afecta a una zona en la que se encuentra la Radio-televisión pública de Castilla-La Mancha y la residencia de mayores de Santa María de Benquerencia.