Toledo vibra con el estruendo de la mascletà: 50 kilos de pólvora traen el espíritu de las hogueras de San Juan de Alicante

Toledo ha vibrado este sábado con el estruendo de la pólvora. La mascletà ha sido uno de los actos centrales con los que la capital de Castilla-La Mancha ha vivido una jornada de hermanamiento y promoción de las Hogueras de San Juan de Alicante, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Este esperado momento, que ha congregado a cientos de toledanos y alicantinos -se calcula que unos 3.000 han viajado desde la capital levantina-, ha comenzado tras el tradicional mensaje de las belleas del foc desplazadas a Toledo: "Senyor pirotecnic pot començar la mascletà".

En ese momento y de manera simbólica, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha sido el encargado de accionar el sistema bajo los ojos atentos de los profesionales y de su homólogo alicantino, Luis Barcala.

A partir de aquí, el estruendo de los 50 kilos de pólvora ha envuelto el ambiente y ha hecho vibrar el suelo de la explanada de la estación de autobuses, para sorpresa de centenares de visitantes que no estaban al tanto de este acto.

Previamente, la jornada festiva había arrancado con un colorido pasacalles que ha partido de la plaza de Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento con la participación de las grandes protagonistas de la fiesta, las 98 candidatas a bellea del foc y su colorido vestuario. El desfile ha culminado con un concierto de bandas.

Carlos Velázquez, junto a Luis Barcala, al comienzo de la mascletà.

El broche de oro a este fin de semana de fiesta, pólvora, fuego y arte efímero se ha producido con la cremà del monumento instalado en el paseo de Recaredo junto a un castillo de fuegos artificiales.

Convenio entre las dos ciudades

Velázquez y Barcala han aprovechado la ocasión para firmar en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo un convenio de colaboración entre ambas ciudades con motivo de esta acción promocional.

El convenio de colaboración institucional entre Toledo y Alicante, tal y como ha explicado la concejal de Cultura, Ana Pérez, es un compromiso con la cultura y el turismo como motores de desarrollo, y “nace con la vocación de generar nuevas oportunidades, fortalecer las ofertas turísticas y fomentar la colaboración institucional y la promoción conjunta de nuestros destinos”.

En este acto, Velázquez ha incidido en la importancia de la convivencia como base de toda acción y responsabilidad pública, recordando el legado histórico de Toledo como ciudad de las tres culturas y ciudad de concilios. "Creo que lo que estamos haciendo hoy es conciliar dos ciudades, conciliar dos pueblos, hermanar dos pueblos que tienen muchas cosas en común", ha apuntado.

Por su parte, Luis Barcala, que ha encabezado la delegación alicantina, ha mostrado su agradecimiento a Toledo por la acogida que han recibido durante este fin de semana los alicantinos que han participado en esta acción promocional.

“Hoy nuestras candidatas, encabezadas por la bellea del foc, son embajadoras de nuestra ciudad, una ciudad abierta al mundo, que aspira a ser ese ejemplo de tolerancia que Toledo representa, y por eso hemos traído hasta aquí, este mar de mantillas”, ha sentenciado.