Toledo reformará la avenida de Irlanda y abrirá la mediana para facilitar la movilidad entre las plazas de España y Grecia

Toledo ha pasado de la "parálisis" de proyectos en papel a ejecutar obras que ofrecen un cambio que "ya es visible en todos los barrios". Así lo percibe el concejal de Hacienda y Fondos Europeos, Juanjo Alcalde, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha donde desgrana las futuras inversiones de la ciudad y repasa los proyectos en marcha.

El edil del PP define el "saneamiento financiero" municipal como una "remontada" necesaria para que el Ayuntamiento encare el presente con una "solvencia" que permite ejecutar un paquete de inversiones "sin precedentes" en la ciudad.

La gestión del equipo de Gobierno del alcalde Carlos Velázquez combina las grandes infraestructuras con la "política del detalle", esa que soluciona los problemas cotidianos de los toledanos. "Estamos en la calle y atendemos la demanda vecinal; el pequeño detalle de una acera rota es fundamental para un vecino, a veces más que una gran infraestructura", explica el también portavoz municipal.

Juanjo Alcalde, concejal de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de Toledo. Javier Longobardo

Radiografía de las inversiones

El Ayuntamiento maneja actualmente un volumen de inversión que ronda los 20 millones de euros, sumando fondos propios y europeos, y en breve dispondrá de medio millón de euros más para nuevas obras.

Una de las más relevantes se ejecutará en la avenida de Irlanda del barrio de Buenavista, justo donde se abrirá el futuro centro de mayores tras el verano.

Se destinará parte del nuevo paquete de 500.000 euros para reasfaltar las vías de servicio de la calle y, sobre todo, dividir la mediana que actualmente es continua entre las rotondas de la plaza de España y la plaza de Grecia.

El objetivo es crear accesos transversales nuevos para evitar que la zona quede bloqueada en caso de emergencia o avería de un vehículo, algo que ya se hizo con los accesos al centro de salud.

El Ayuntamiento aprobó recientemente un nuevo paquete de casi 1,5 millones con proyectos como los 170.000 euros para el nuevo parking disuasorio gratuito en el Polígono, ubicado en las inmediaciones del nuevo hospital.

La parcela del Polígono donde se ubicará el nuevo aparcamiento disuasorio gratuito cerca del hospital.

Se destinarán otros 100.000 euros para un nuevo aparcamiento en La Legua, junto al pabellón, y 100.000 euros más para una nueva rotonda en el entorno de Más del Ribero para mejorar la seguridad vial; en concreto, en la intersección con el paseo del Circo Romano, junto a lo que será el centro gastronómico provincial de San Ildefonso.

Centro cultural San Ildefonso.

El concejal también realiza un repaso por obras que han solucionado problemas "históricos", como la remodelación integral de Santa Teresa, un barrio que llevaba "41 años sin inversión", con nuevas aceras y asfaltado de calles.

Alcalde también destaca las próximas obras del plan de asfaltado y eliminación de socavones en las calles Jarama y Ventalomar, del Polígono industrial, con 300.000 euros de presupuesto, además de otros 300.000 euros para la mejora de parques infantiles.

Además, destaca los proyectos financiados con fondos europeos que supondrán "una transformación real" de la ciudad, con los tres millones de euros para la nueva Vega; cuatro millones para el proyecto de la ronda del Granadal —que contempla un adecentamiento del terraplén, así como miradores y aseos públicos— y cuatro millones más para la reforestación de la zona de Safont, que incluirá un nuevo embarcadero navegable en el río Tajo.

"Hemos remontado el vuelo"

La capacidad inversora de Toledo no es fruto del azar, sino de un cambio de modelo. Según Juanjo Alcalde, el equipo de Gobierno se encontró una situación de "capacidad de financiación negativa" que han logrado revertir. "Nos encontramos la deuda en un 28,3 % y la hemos reducido prácticamente 10 puntos; ahora estamos en el 20 %. El remanente que nos dejaron fue de 20 millones y ya estamos en 27. Eso es el ahorro".

El popular Juanjo Alcalde en un momento de la entrevista. Javier Longobardo

Esta solvencia es la que permite al Ayuntamiento no solo mantener los servicios, sino afrontar proyectos que llevaban décadas bloqueados. Alcalde es tajante respecto a la herencia recibida y la gestión de los fondos europeos, donde asegura que tuvieron que "correr" para no perder millones de euros por proyectos que eran apenas "tres hojas de papel".

"La situación económica ahora es muy buena, aunque le moleste a los socialistas por cómo la dejaron. Cumplimos la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria", enfatiza el popular.

Ciudad en obras sin calendario electoral

El concejal no oculta las molestias que generan las obras, pero defiende que se realicen durante toda la legislatura y no solo antes de las elecciones. "Pido perdón cada vez que salgo a rueda de prensa por las obras, porque es un fastidio, pero la ciudad está levantada porque hay que hacer cosas y no las hacemos en época electoral como hacían otros", asevera.

Con la mirada puesta en el próximo año, el Ayuntamiento confía en que este "plan de choque" de asfalto, acerado y grandes infraestructuras termine por transformar la fisonomía de Toledo, dotándola de la "dignidad" que merece, recalca el concejal.