El Ayuntamiento de Talavera de la Reina obliga a suspender el Nacional de Motocross por el estado del circuito Cerro Negro

Imagen de una prueba de motocross en el circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina. FCMM

El Motoclub Talavera, organizador de la prueba del Campeonato de España de Motocross que se iba a celebrar los 18 y 19 de abril en el circuito Cerro Negro, ha anunciado la suspensión de la prueba por la "negativa de última hora" del Ayuntamiento ante los problemas de seguridad que genera el estado de un túnel de evacuación.

En una publicación en redes, el club ha informado que el Consistorio denegó el permiso el 9 de abril amparándose en un "informe negativo" sobre esta parte de una instalación que es de propiedad municipal.

"El club no recibió notificaciones previas de problemas, habiendo planificado el calendario con total conformidad municipal hasta la cancelación a pocos días del evento que afecta a cientos de pilotos, familias, patrocinadores y a la economía local (hostelería y comercio)", han lamentado.

Incluso, aseguran que ya habían realizado "importantes trabajos de acondicionamiento y logística bajo la confianza de que la prueba se celebraría".

"La seguridad es nuestra prioridad, pero lamentamos profundamente el daño causado a equipos y aficionados por una situación ajena a nuestra organización”, han sentenciado.

Explicaciones del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, han coincidido en que el motivo de su negativa, que se ampara en "razones estrictas de seguridad", tiene que ver con cómo se encuentra ese túnel de evacuación.

Eso sí, respecto al comunicado del Motoclub Talavera han precisado que la solicitud "se registró en el Ayuntamiento el pasado 24 de marzo" y respondieron que "existía un informe desfavorable" por parte de los técnicos municipales adscritos al servicio de Oficina Técnica referente al estado de ese punto del circuito.

Según explican, en el informe queda especificado que "el estado actual, según el criterio técnico, supone un riesgo para los participantes de la prueba, el público, voluntarios y demás personal involucrado en la misma como trabajadores municipales, personal sanitario y de seguridad".

A tenor de este informe, el concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha señalado que para el equipo de Gobierno "lo más importante es velar por la seguridad de las personas", razón por la que finalmente han tomado la decisión de que el campeonato no se celebre.

En este sentido, el edil ha manifestado que desde el Consistorio ya trabajan para "poder solventar la incidencia a la mayor brevedad posible" y ha defendido que desde el Gobierno municipal "siempre hemos demostrado que impulsamos y apoyamos el deporte del motor en la ciudad, especialmente el motocross".

Núñez ha avanzado que desde la Concejalía que dirige ya están trabajando en realizar una obra para "adecentar el túnel", por lo que más que una suspensión se plantean esta decisión como "un aplazamiento" y que la prueba regrese a Talavera "cuando se den las condiciones óptimas de seguridad".