La alerta por aire contaminado en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas continuará "los próximos días"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido una alerta por aire contaminado en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas. "En los próximos días continúa la previsión de intrusión de masas de aire africano con elevados niveles de polvo (material particulado - PM10)", recoge el aviso.

Por ello, el Ejecutivo regional ha recomendado a personas con problemas respiratorios, ancianos y niños "no pasar largos periodos de tiempo al aire libre". Asimismo, ha instado a la población general evitar "actividades de duración prolongada al aire libre".

A las 8:00 horas de la mañana de este viernes 10 de abril, las estaciones de la red de control de Illescas han marcado niveles de 69 µg/m³ de estas partículas en el aire, en Toledo capital se ha registrado 55 µg/m³ y en Talavera de la Reina 40 µg/m³.

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.