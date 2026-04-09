Una empresa redacta el proyecto de reforma de la estación de autobuses de Toledo que rondará el millón de euros
El diseño de la obra, adjudicado por 18.000 euros, es el paso previo a la firma "inminente" del convenio de financiación entre Ayuntamiento, Junta y Diputación.
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Una empresa privada ya trabaja en la redacción del proyecto de rehabilitación integral y modernización de la estación de autobuses de Toledo.
El Ayuntamiento ha confiado a la compañía toledana Tecnologías y Soluciones Urbanas la redacción del documento técnico por un importe de 17.848 euros.
La intervención se centrará en subsanar deficiencias crónicas mediante la renovación del sistema de climatización, la reparación de las escaleras mecánicas —fuera de servicio desde hace años— y la actualización de los ascensores, además de acometer un lavado de cara estético al inmueble.
Según estimaciones municipales, el presupuesto de ejecución oscilará entre los 750.000 y un millón de euros, siendo esta última cifra la más probable dada la envergadura de las actuaciones previstas.
Cerrar la cuantía exacta es el último requisito para sellar el acuerdo a tres bandas que costeará los trabajos. Esta inversión se dividirá en tres partes iguales entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación provincial y el Ayuntamiento, en una firma que fuentes municipales califican de "inminente".
El alcalde, Carlos Velázquez, ya adelantó este compromiso institucional durante el Debate sobre el Estado del Municipio el pasado noviembre.
Tras meses de negociaciones con el Ejecutivo regional, propietario del inmueble, el plan busca rescatar un edificio sumido en el abandono desde hace años para ofrecerle, por fin, una solución.
Por su parte, la Diputación de Toledo se ha sumado a la alianza al entender que la mejora del servicio impacta directamente en los vecinos de la provincia, usuarios principales de la terminal junto a los turistas.
La actuación no solo pretende subsanar los desperfectos y mejorar la accesibilidad, sino también dinamizar los locales comerciales, actualmente vacíos en su gran mayoría.
De este modo, el Gobierno local pretende transformar la estación en una instalación funcional, digna y adaptada a las necesidades del siglo XXI.