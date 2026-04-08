La Diputación de Toledo moviliza 21 millones para crear 3.000 empleos y "fortalecer el futuro de la provincia"

La presidenta Conchi Cedillo y los vicepresidentes de la Diputación posan junto a alcaldes y concejales de los pueblos de Toledo.

La Diputación de Toledo refuerza su compromiso con el municipalismo y la inserción laboral con un plan de empleo que moviliza 21 millones de euros de fondos propios para crear 3.000 empleos en los 204 municipios de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Conchi Cedillo, acompañada por el vicepresidente Jesús Guerrero, ha presentado hoy el programa 'Toledo Emplea +'.

Esta iniciativa busca "combatir la despoblación y dinamizar el mercado de trabajo" y las solicitudes estarán resueltas definitivamente durante el mes de mayo.

Conchi Cedillo presenta el 'Toledo Emplea +'

Esto permitirá a los ayuntamientos iniciar las contrataciones de manera inmediata, respondiendo a la necesidad de personal para reforzar servicios públicos y ejecutar obras.

Cada localidad, independientemente de su tamaño, tiene asegurada una asignación mínima de 9.000 euros, ha indicado Jesús Guerrero.

Jesús Guerrero, vicepresidente de la Diputación de Toledo.

El resto de los fondos se distribuirá de forma "equitativa" en función del volumen de población a 1 de enero de 2025 y las cifras de desempleo registradas en cada término municipal.

El esfuerzo inversor de la Diputación de Toledo no se limita exclusivamente a este programa propio. Según se ha detallado en la presentación, la institución contribuye con 9 millones de euros adicionales al Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Respecto a los 21 millones de euros del plan propio 'Toledo Emplea +', se distribuirán en 12 millones de euros para el ejercicio 2026, mientras que los 9 millones restantes corresponden a la anualidad de 2025.

Durante la presentación ante alcaldes y concejales, Conchi Cedillo ha subrayado que el programa pone el foco en las necesidades reales de los ciudadanos. "Cuando hablamos de empleo no hablamos de cifras en un papel, hablamos de vecinos que quieren quedarse en su pueblo, de familias que necesitan estabilidad y de jóvenes que aspiran a su primer empleo", ha manifestado la presidenta.

Según Cedillo, la Diputación ha escuchado las demandas de los consistorios para diseñar una herramienta "flexible y pensada desde el territorio, no impuesta desde un despacho".

La presidenta ha insistido en que fortalecer a los ayuntamientos es una vía para garantizar el progreso de la provincia. "Nadie conoce mejor las necesidades de un municipio que su propio ayuntamiento. Si fortalecemos a nuestros ayuntamientos, fortalecemos también la provincia entera", ha sentenciado, vinculando la creación de puestos de trabajo con la supervivencia del mundo rural.

Por su parte, el vicepresidente Jesús Guerrero ha desglosado las ventajas del plan y ha destacado que "crear empleo es fijar población, es generar arraigo y dar esperanza", resaltando que el plan busca una "equidad territorial" que proteja especialmente a los municipios pequeños.

Para garantizar la viabilidad económica de los proyectos, la Diputación ha garantizado la liquidez dado que los ayuntamientos podrán solicitar anticipos opcionales del 80 % de la cantidad asignada para cada anualidad.

Esta flexibilidad se extiende también a la gestión del personal, ya que las entidades locales podrán elegir entre la contratación directa por administración o la prestación de servicios de manera externa.

"El empleo no se construye en los despachos, se construye desde el terreno y la cercanía", ha enfatizado la presidenta Conchi Cedillo.