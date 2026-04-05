Gregorio anima a los talaveranos a mantener un "compromiso real" para preservar la fiesta de las Mondas

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, durante el Pregón del Leño Florido. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para mantener y reforzar los lazos con la Fiesta de las Mondas, declarada de Interés Turístico Nacional, durante el Pregón del Leño Florido pronunciado este domingo desde el balcón del Ayuntamiento.

Durante su intervención, Gregorio ha recordado que este año el Ayuntamiento está acometiendo importantes obras de mejora en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, conocida como la 'Reina de las Ermitas' según Felipe II.

Entre las actuaciones destacan la restauración del Altar Mayor, la limpieza de los lienzos de los cuatro lunetos de la cúpula y pechinas, la mejora de la iluminación y la restauración del tejado exterior para evitar humedades.

"La Alcaldesa Perpetua volverá a su Altar Mayor mucho más brillante y con mayor esplendor", ha subrayado el alcalde, destacando el compromiso del consistorio con la conservación del patrimonio religioso y cultural de la ciudad.

Legado histórico

Gregorio también ha hecho hincapié en la importancia de que los talaveranos mantengan un "compromiso real" con la fiesta de las Mondas, uniendo tradición y participación ciudadana.

Ha recordado que, en otro tiempo, durante el Domingo de Resurrección, tenía lugar el acto conocido como "pedir para el leño florido", en el que todo el pueblo competía para ver qué parroquia o distrito transportaba más leña junto a la Virgen del Prado.

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir manteniendo nuestras tradiciones y el recuerdo de nuestra historia, por eso consideramos imprescindible la ofrenda de Talavera y sus antiguas tierras a la Virgen del Prado, Alcaldesa Perpetua de la ciudad, que concentra el sentir y la devoción de todos los talaveranos y talaveranas", ha afirmado.

El alcalde ha explicado también que la costumbre se remonta a la Talavera romana, cuando los habitantes, tierra de labranza y ganadera, se adentraban en el Prado para llevar sus ofrendas a la diosa Ceres al llegar la primavera. La Talavera cristiana continuó esta tradición, trasladando las ofrendas a la Virgen del Prado, regaladas a la ciudad por Liuva II en el año 602 y veneradas desde entonces.

En el acto también se han dado a conocer los Premios Ciudad de Talavera 2026, cuya lectura del acta ha corrido a cargo de la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero. Por unanimidad, el jurado ha otorgado los siguientes premios en distintas categorías:

Cultura: Florencio Fernández Castillo 'Florito'.

Economía: Cerámica Peño.

Solidaridad: Policía Local, Policía Nacional, Plan de Efectivos de INFOCAM, Protección Civil, Cruz Roja, Aqualia, Consorcio de Bomberos de Toledo y Servicios Generales y de Medioambiente del Ayuntamiento, por su colaboración con los Servicios de Emergencia.

Deporte: Justo Cáceres.

Promoción de la Identidad Local y Comarcal: Julián Garvín.

Ciencia, Tecnología e Innovación: Joaquín Álvarez Gregori.

Mención especial: el periodista José Ángel de la Casa, que fue Premio Ciudad de Talavera al Deporte en 2003.

Gregorio ha concluido su pregón destacando que mantener vivas estas tradiciones es esencial para que Talavera continúe consolidándose como un referente cultural, histórico y turístico a nivel regional y nacional.