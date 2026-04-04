Toledo estrena el Sendero del Valle, una ruta homologada y señalizada que descubre las mejores vistas de la ciudad

La instalación de señales delimita el recorrido del nuevo sendero alrededor del Casco Histórico de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

La Federación Castellanomanchega de Deportes de Montaña ha homologado El Sendero del Valle, un nuevo circuito de senderismo que recorre completa la toledana ronda del Valle.

A lo largo del recorrido, se han instalado 11 postes y dos atriles informativos, además de señalización específica y balizas.

Los hitos facilitarán una experiencia más satisfactoria para los usuarios y resaltarán un espacio privilegiado de la capital de Castilla-La Mancha.

Situado en el lado opuesto del río Tajo sobre el que se levanta el Casco Histórico, el Valle ha sido adecentado y mejorado para el ocio saludable y el disfrute de los vecinos de Toledo.

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha destacado la apuesta sostenida del Ayuntamiento de Toledo para impulsar nuevos espacios deportivos y de ocio saludable.

El circuito recién estrenado trata de "aprovechar la inercia y la herramienta de haber sido Ciudad Europa del Deporte", una distinción que Toledo disfrutó durante el pasado 2025.

Con actuaciones como esta, el Ayuntamiento de Toledo insiste en su "apuesta por el deporte, la vida saludable y la mejora de los espacios naturales de la ciudad para el disfrute de todos los ciudadanos".

Además del impulso municipal, este sendero homologado cuenta con el apoyo y la financiación de la Diputación de Toledo dentro de la red de senderos que se extiende por toda la provincia.

La institución provincial se sirve de estos circuitos para el fomento de la actividad deportiva, el turismo de naturaleza y la divulgación del valor del entorno natural en los diferentes municipios.